חודש הנשרים של רשות הטבע והגנים מתקיים בספטמבר עם פעילויות לכל המשפחה בשמורות גמלא, מצוק הצינים, חי בר יטבתה וחי בר כרמל, במטרה להעלות את המודעות לסכנת ההכחדה של הנשרים בישראל

לאורך חודש ספטמבר יתקיימו פעילויות בכל רחבי הארץ להעלאת המודעות למצב אוכלוסיית הנשרים הישראלית, הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה. הנשר, גדול דורסי היום ששרדו במדינת ישראל, מונה כיום פחות מ-180 פרטים בלבד. בשנת 2025 נספרו כ-46 קיני נשרים ברחבי הארץ. רשות הטבע והגנים ושותפיה פועלים כל השנה בניסיון לאושש את האוכלוסייה.

חודש הנשרים

בחודש ספטמבר, בסמוך ליום הנשר העולמי המצוין בשבת הראשונה של החודש, מציינת הרשות את "חודש הנשרים". השנה נוספה נקודת ציון חשובה: קן גוזלים ראשון מזה שמונה שנים בשמורת הטבע גמלא. לפני כ-30 שנה נספרו בשמורה מעל 70 קינים, וברשות מקווים כי הקן הנוכחי יסמן את שובם של הנשרים לשמי גמלא.

פעילויות לציבור הרחב

במסגרת חודש הנשרים יתקיימו פעילויות מגוונות ברחבי הארץ. בשמורת הטבע גמלא ייערכו סיורים שיאפשרו היכרות מעמיקה עם עולמם של הנשרים, לצד תחנות יצירה למשפחות. בשמורת מצוק הצינים ובגן הלאומי עין עבדת ייחשפו המבקרים לביתם של נשרים רבים ודורסים נוספים. בחי בר יטבתה תיערך ביום שבת, 06/09, פעילות ייחודית סביב גרעין הרבייה של הנשרים, שתעניק למבקרים הצצה למערכת האקולוגית ולטיפול בבעלי החיים בשמורה. בחי בר כרמל, שבו פועל גרעין הרבייה של פרויקט "פורשים כנף", יתקיימו בשבתות 06/09 ו־27/09 פעילויות נוספות, בהן יוכלו המבקרים להתבונן מקרוב בנשרים, ללמוד על תהליך החזרתם לטבע ועל מחזור הרבייה, ולהצטרף לסיורים מודרכים.

מאבק להצלת מלך השמיים

המדען הראשי ברשות הטבע והגנים, ד"ר דרור הבלנה: "אנו ממשיכים את עבודתנו המאומצת לאישוש אוכלוסיית הנשרים ההולכת ומצטמצמת – בעיקר בשל פעילות האדם. אנחנו מטפלים בשורש הבעיה הן מהבחינה של חינוך הציבור והן מבחינה של טיפול וניקוי השטח מפגרים שיכולים לסכן את הנשרים. בנוסף אנו עסוקים עם חברת חשמל במיגון עמודי חשמל, וזאת בנוסף לפעילות אכיפה ולמעקב מתמיד אחר נחיתות הנשרים במקומות שעלולים לסכן אותם. הגענו למצב שכמעט כל אוכלוסיית הנשרים בישראל ממושדרת ונמצאת במעקב – זה לא דבר של מה בכך. אנו לא מוותרים על אף פרט, ממשדרים ועוקבים אחרי כולם כדי לנסות ולהציל את האוכלוסייה – שבלעדי המאמצים הרבים שלנו ושל השותפים שלנו כנראה כבר הייתה נעלמת משמי ארצנו."

חשיבות מעורבות הציבור

מזי מגנאג'י, מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים: "הנשר מכונה 'מלך העופות', אבל גם למלך יש בעיות והנשר מוכרז כמין בסכנת הכחדה בארץ ובעולם כולו! בחודש הנשרים אנחנו מזמינים את הציבור להגיע לגנים והשמורות ולהיחשף לעולם הנשרים והמאמצים לשמור עליהם, להשתתף בפעילויות, ללמוד על הדורס המיוחד הזה ולעזור לנו במאמצים לשמור את מלך העופות בשמי הארץ לעוד שנים רבות. לצד הפעילות המקצועית של הרשות, אנחנו רואים חשיבות רבה בחיבור והתגייסות הציבור לשמירה על חיות הבר, הן בהשתתפות פעילה בהתנדבות למען החיות והן במפגש איתם בגנים ובשמורות."