שמה של השרה אורית סטרוק עולה מעת לעת כמי שמתעקשת לאתגר את מערכת הביטחון ולא מוכנה לחזור לקונספציה שקדמה לאירועי השבעה באוקטובר. כמי ששמה עולה כמעט מדי יום לכותרות, חשבנו שתרצו לדעת עליה קצת יותר, ואספנו לכם 10 עובדות שאולי לא ידעתם עליה.
- שינוי תפיסת עולם: אורית סטרוק נולדה בירושלים למשפחה בעלת תפיסת עולם שמאלנית, ובגיל 16, כשלמדה בתיכון ליד האוניברסיטה, חזרה בתשובה.
- קשר מיוחד עם הרב דרוקמן: בתהליך חזרתה בתשובה, היא הפכה לבת בית אצל הרב חיים דרוקמן זצ"ל, שהכיר בינה לבין בעלה לעתיד, אברהם סטרוק.
- חלוצת ההתיישבות בחברון: לאחר הנסיגה מסיני, היא ובעלה עברו לחזק את ימית, ולאחר פינויה עברו להתגורר ביישוב היהודי בחברון, שם היא גרה עד היום.
- מייסדת ארגון זכויות אדם: היא ייסדה את "ארגון זכויות האדם ביש"ע" בעקבות פינוי בית של משפחה מהמאחז "גבעה 26" שחודש קודם לכן אבי המשפחה נרצח בביתו, זאת לאחר שארגוני זכויות אדם סירבו לסייע למשפחה.
- מאבק ציבורי על נוער הגבעות: היא הגישה תביעות נגד שוטרים בטענה שתקפו מפגינים במהלך המחאה נגד תוכנית ההתנתקות, ונקטה בפעולות משפטיות נגד עורכי דין שייצגו נאשמים בתקיפה.
- חוקים למען יו"ש: בכנסת ה-19, סטרוק פעלה להחלת חוקים שונים על תושבי יהודה ושומרון, ביניהם חוק עבודת נשים וחוק הספריות הציבוריות.
- "מגן כנס רמלה": באפריל 2013, היא קיבלה את "מגן כנס רמלה" על פועלה, ועל הדגשת הייחוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
- התרעות על העברת ציוד לחמאס: לפני מלחמת "חרבות ברזל", סטרוק התריעה שוב ושוב בפני שרי הביטחון על הכנסת חומרים דו-שימושיים לרצועת עזה שיכולים לשמש את חמאס.
- משפחתה נפגעה מטרור: מספר מילדיה וחתנה נפצעו בפיגועים לאורך השנים. בנה, יצחק, נפצע בפיגוע דקירה בחברון בשנת 2015 לאחר שהסתער על מחבל בידיים חשופות.
- התנגדות למוסכמות: היא הביעה תמיכה בכך שבעל עסק יוכל להימנע מלהעניק שירות שנוגד את אמונתו הדתית, בתנאי שישנם בתי עסק אחרים המספקים אותו שירות באזור.
