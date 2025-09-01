מכבי תל אביב הודיעה על החתמתו לשנתיים של קליפורד אומורי. הסנטר הניגרי בן ה-23 מתנשא לגובה של 2.11 מטר, שיצטרף לחלק הקדמי של עודד קטש

מכבי תל אביב הודיעה היום (שני) על החתמתו לשנתיים של קליפורד אומורי. הסנטר הניגרי בן ה-23 מתנשא לגובה של 2.11 מטר, ויצטרף לחלק הקדמי של עודד קטש.

על פי המועדון אומורי מביא איתו אתלטיות, הגנה מצוינת, ריבאונד התקפה, יכולת ואיום לחסום זריקות, מוסר עבודה גבוה ושימוש נהדר באורך ובניתור על מנת לסיים התקפות מעל לטבעת. אחרי חמש עונות במכללות, כאשר הוא חוצה את הים ויהיה חלק מסוללת הגבוהים של עודד קטש, שכוללת את רומן סורקין, טי.ג'יי ליף, ג'יילן הורד ומרסיו סנטוס.

"אנחנו מברכים את קליף, שמצטרף אלינו למשפחה", אמר לאחר החתימה המאמן עודד קטש. "מדובר בשחקן בעל גודל משמעותי ואינסטינקטים טובים, עם נוכחות בשני צדי המגרש. הוא יוסיף לנו אתלטיות, ריבאונד ואנרגיות. יש לו המון 'אפסייד' ואין לי ספק שהוא יעזור לנו להגיע למטרות שלנו".

"לקראת שוק השחקנים החופשיים של הקיץ הזה, חיפשנו לעמדת הסנטר שחקן עם נוכחות פיזית ודינמיות מרשימות", הסביר הג'נרל מנג'ר קלאודיו קולדבלה. "אחד שמסוגל לקחת ריבאונדים ברמה הגבוהה ביותר (ובמיוחד בהתקפה), להגן על הצבע והטבעת כחוסם זריקות ובנוכחות אתלטית, ולהיות יעיל בהגנת הפיק-אנד-רול. כל זאת תוך שהוא מציע גם יכולת התקפית לרוץ במגרש בזכות האתלטיות שלו, ומשתלב בצורה משלימה עם הדינמיות של הגארדים שלנו".

"מבחינת האופי, כמו תמיד, חיפשנו שחקן עם יושרה רבה, מוסר עבודה ותחרותיות. קליפורד אומורי מחזיק בכל התכונות האלה, ואף מעבר לכך", המשיך קולדבלה. "ההתפתחות במשחק שלו בשנים האחרונות הייתה ברורה וניכרה היטב. אנחנו נרגשים להיות אלה שייהנו משלבי ההתפתחות הבאים בקריירה המקצועית שלו. אנחנו שמחים מאוד לקבל את קליפורד ומשפחתו בברכה לתל אביב ולאחל להם את ברכת מזל טוב (בעברית) החמה ביותר שלנו".