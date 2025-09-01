חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.09.2025 / 11:56

"את מחפה עליי, אני מחפה עלייך" צפו בשיר "נותנים ידיים" שיר ההצדעה לנשות המילואים והמגויסים, שנלחמות כמו לביאות כדי לשמור על הבית. צפו

צפו: נותנים ידיים – שיר הצדעה לנשות המילואים והמגויסים. עם ישראל נמצא זה כשנתיים במערכה מורכבת ומשמעותית. מאות אלפי משרתי צה"ל, בסדיר ובמילואים, התייצבו לדגל והם פועלים במסירות עצומה בגזרות הלחימה ובמערכים שתומכים במאמץ המלחמתי. עוז הרוח מורגש בכל יחידות הצבא, והאמונה בצדקת הדרך נותנת לחיילים את הכוח לעשות חיל בשדה הקרב. נשות החיילים הינן שותפות מלאות למאמץ הלאומי, ועל כן הוקרת צה"ל והאומה כולה נתונה להן. לכבוד נשים אלו הפיקה הרבנות הצבאית שיר הצדעה מיוחד – 'נותנים ידיים' – בהשתתפות קבוצה של נשות משרתי סדיר ומילואים. עם החזרה לשגרה בתום חופשת הקיץ ותחילת שנת הלימודים, מאחלת הרבנות הצבאית שנת לימודים פורה ומועילה לכלל ילדי ישראל ולכל המשפחות שעומדות איתן בעורף הישראלי.

תגיות: הרבנות הצבאית, ישראל במלחמה, נותנים ידיים, סינגל, שיר