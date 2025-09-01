האיזור הסמוך לביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר במושב רמות השבים הוכרז היום (שני) כשטח צבאי סגור על ידי המשטרה הצבאית. כך דווח לראשונה בחדשות i24NEWS. על פי הדיווח, במקום הוצבו מחסומים בדרכי הגישה לבית, צעד שהפתיע את הפעילים המקיימים במקום משמרות מחאה שקטות.
הכרזת השטח הצבאי הסגור מגיעה ימים ספורים לאחר מחאה שהתקיימה מחוץ לבית הרמטכ"ל המיועד, שבמהלכה פעילים שפכו צבע אדום בכניסה. בעקבות אותו אירוע נעצרו שמונה מפגינים.
שירי מנתניה
"מפגינים" - למה לקרוא להם במילה לגיטימית, כאשר ברור, שהם עבריינים.11:16 01.09.2025
יעקב
מעניין, שפכו קצת צבע והנה שטח צבאי סגור. ניסו לפרוץ לבית של נתניהו, כלום ושום דבר.11:44 01.09.2025
שירי מנתניה
"מפגינים" - למה לקרוא להם במילה לגיטימית, כאשר ברור, שהם עבריינים.11:16 01.09.2025
