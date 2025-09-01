חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.09.2025 / 11:12

לאחר מחאה מול ביתו של הרמטכ"ל המיועד אייל זמיר, שכללה שפיכת צבע אדום, המשטרה הצבאית סגרה את האזור והכריזה עליו כשטח צבאי סגור

האיזור הסמוך לביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר במושב רמות השבים הוכרז היום (שני) כשטח צבאי סגור על ידי המשטרה הצבאית. כך דווח לראשונה בחדשות i24NEWS. על פי הדיווח, במקום הוצבו מחסומים בדרכי הגישה לבית, צעד שהפתיע את הפעילים המקיימים במקום משמרות מחאה שקטות. הכרזת השטח הצבאי הסגור מגיעה ימים ספורים לאחר מחאה שהתקיימה מחוץ לבית הרמטכ"ל המיועד, שבמהלכה פעילים שפכו צבע אדום בכניסה. בעקבות אותו אירוע נעצרו שמונה מפגינים. (צילום: דובר צה"ל)

תגיות: אייל זמיר, הרמטכ"ל, מחאה, שטח צבאי סגור