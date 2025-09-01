היועצת המשפטית לממשלה, במכתב חריף לשר לביטחון לאומי: פרסום מסמך המדיניות להפגנות ללא היוועצות יהווה הפרה של מסמך העקרונות והסמכויות

היוע״משית במכתב רשמי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: פרסום מסמך המדיניות שגיבש בנושא הפגנות, ללא הליך היוועצות תקין, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות וחריגה מסמכויותיו.

במכתב, שנשלח בחתימת המשנה ליועמ”שית ד”ר גיל לימון, נאמר כי סוגיות הנוגעות לחופש הביטוי, מחאות והפגנות, מוסדרות במסגרת מסמך העקרונות שהוסכם בין השר, המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה. לכן, כל שינוי במדיניות חייב להיבחן ולהיקבע בהליך מוסדר ובשיתוף כל הגורמים.

עוד צוין כי הטיוטה שהציג בן גביר אינה תואמת את העקרונות שנקבעו ואף אינה עולה בקנה אחד עם עמדת מפכ”ל המשטרה. פרסום המסמך במתכונתו הנוכחית, נכתב, עלול להוות לא רק חריגה מסמכות אלא גם סתירה להצהרות שנמסרו לבית המשפט העליון.

כזכור מסגרת מסמך המדיניות שגיבש, ניסה השר בן גביר לקבוע הנחיות חדשות למשטרה בכל הנוגע לניהול הפגנות ומחאות. בין היתר, הוצעו כללים מחמירים יותר לגבי חסימות כבישים, שימוש באמצעים לפיזור הפגנות ודרכי מתן האישורים לארגונים המבקשים לקיים מחאות.

עוד באותו נושא בן גביר מרחיב את הרפורמה: עוד 100 אלף זכאים לנשק 09:34 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

השר טען כי המטרה היא להחזיר “משילות וסדר ציבורי” ולתת למשטרה כלים ברורים להתמודדות עם אירועי מחאה המוניים. עם זאת, מבקריו טוענים כי מדובר בצעד שנועד להגביל את חופש הביטוי והמחאה, וכעת גם היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי יישום המדיניות במתכונתה הנוכחית מנוגד לחוק.