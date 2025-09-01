היוע״משית במכתב רשמי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: פרסום מסמך המדיניות שגיבש בנושא הפגנות, ללא הליך היוועצות תקין, יהווה הפרה בוטה של מסמך העקרונות וחריגה מסמכויותיו.
במכתב, שנשלח בחתימת המשנה ליועמ”שית ד”ר גיל לימון, נאמר כי סוגיות הנוגעות לחופש הביטוי, מחאות והפגנות, מוסדרות במסגרת מסמך העקרונות שהוסכם בין השר, המשטרה והיועצת המשפטית לממשלה. לכן, כל שינוי במדיניות חייב להיבחן ולהיקבע בהליך מוסדר ובשיתוף כל הגורמים.
עוד צוין כי הטיוטה שהציג בן גביר אינה תואמת את העקרונות שנקבעו ואף אינה עולה בקנה אחד עם עמדת מפכ”ל המשטרה. פרסום המסמך במתכונתו הנוכחית, נכתב, עלול להוות לא רק חריגה מסמכות אלא גם סתירה להצהרות שנמסרו לבית המשפט העליון.
כזכור מסגרת מסמך המדיניות שגיבש, ניסה השר בן גביר לקבוע הנחיות חדשות למשטרה בכל הנוגע לניהול הפגנות ומחאות. בין היתר, הוצעו כללים מחמירים יותר לגבי חסימות כבישים, שימוש באמצעים לפיזור הפגנות ודרכי מתן האישורים לארגונים המבקשים לקיים מחאות.
השר טען כי המטרה היא להחזיר “משילות וסדר ציבורי” ולתת למשטרה כלים ברורים להתמודדות עם אירועי מחאה המוניים. עם זאת, מבקריו טוענים כי מדובר בצעד שנועד להגביל את חופש הביטוי והמחאה, וכעת גם היועצת המשפטית לממשלה מבהירה כי יישום המדיניות במתכונתה הנוכחית מנוגד לחוק.
דידי ימין
להעביר את ההפגנות לרחוב של היומע"שית נראה מה היא תגיד כולל חסימת רחוב כולל רמקולים כולל צבע אדום בכניסה לבית שלה כולל אלימות פיזית ומילולית בטוח לאחר מכן תשנה...
איילה
בן גביר מצפצף על כולנו ועל החוק. והיכן ראש הממשלה ששותק? תסיקו מסקנות.....11:23 01.09.2025
גדעון
התנגדות היועמ"שית היא ניסיון נוסף לחבל במאמצים של בן גביר להחזיר את הסדר והחוק לרחובות.11:18 01.09.2025
שירי מנתניה
פרוטקשן בצפון - שיתחיל מזה. בהצלחה.11:58 01.09.2025
שרה
שוב ושוב בהרב-מיארה מתנגדת לכל מהלך של בן גביר, כאילו הוא לא השר הממונה על המשטרה.11:18 01.09.2025
בתיה
היועמ"שית שוב מוכיחה שהיא פועלת מאג'נדה פוליטית ולא מתוך דאגה אמיתית לאינטרס הציבורי.11:18 01.09.2025
תמר
בהרב-מיארה ממשיכה לעשות הכל כדי לערער את סמכותו של השר, תוך התעלמות מצרכי הציבור ובטחונו.11:17 01.09.2025
אריק
השר בן גביר פועל למען ביטחון הציבור וסדר החיים התקין, והמסמך שלו הוא צעד הכרחי לשמירה על חיי אדם.11:17 01.09.2025
אבי
שים עליה פס-העם מאחוריך, ההגיון מאחורי המהלך שלך יהיה מאוד פשוט-לא יתכן שבנאדם אחד שלא נבחר ע"י אף אחד יקבע מה גבולות המותר והאסור בהפגנות, במיוחד שהוא נגוע בכך ,...
איילה
גדעון
שירי מנתניה
