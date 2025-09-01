עשרות עיתונאים מישראל חתמו על עצומה המתפרסמת היום נגד המלחמה. העצומה מגיעה במקביל להשחרת מסכים ושערים בגופי תקשורת ברחבי העולם, כאות סולידריות עם עיתונאי עזה.
בין המערכות אליהם שייכים העיתונאים שחתמו: 'הארץ', 'שיחה מקומית', 'כלכליסט', 'דה מרקר', 'כאן' ועוד.
על פי הדיווח של עיתונאי 'וואלה', דוד ורטהיים, העצומה, עליה חתומים 131 עיתונאים, מבטאת דאגה לנוכח "האסון המתחולל ברצועת עזה" ו"המשבר הנורא של העיתונות בכל רחבי הארץ".
עשרות (131) עיתונאים מישראל חתומים על עצומה המתפרסמת היום נגד המלחמה. הפרסום קורה במקביל להשחרת מסכים ושערים בעשרות גופי תקשורת ברחבי העולם בסולידריות עם עיתונאי עזה. מרבית העיתונאים מקבוצת ״הארץ״ ומאתרים עצמאיים, ועוד כמה מקבוצת ידיעות אחרונות מתנצל אם פספסתי נוספים) pic.twitter.com/4pSA9xLbF5
— David (Mizrahy) Verthaim (@dverthaim) September 1, 2025
בעצומה נכתב: "אלה מהעיתונאים שהצליחו לשרוד ממשיכים לדווח יום-יום במציאות בלתי אפשרית, לא פעם תחת אש, ללא בתים לגור בהם… אנו מביעים סולידריות מלאה עם הקולגות שלנו בעזה, דורשים שממשלתנו תפסיק באופן מיידי את הפגיעה בהם, ושתיפתח חקירה עצמאית של מקרי הרג העיתונאים".
העיתונאים מביעים אכזבה מכך ש"רבות ממערכות התקשורת בישראל מועלות בתפקידן", וטוענים כי "המחיר האנושי של המלחמה בעזה מושתק בכלי התקשורת, והקהל הישראלי לא זוכה לקבל את הכלים והידע שלהם הוא זקוק כדי לנתח את המציאות".
יוסף המספר
א. מי בכלל מכיר אותם ב. גם אם מכירים - אז מה? במה זה עדיף על עצומה של 500 מוכרי נעליים במחנה יהודה?11:38 01.09.2025
