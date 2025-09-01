חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.09.2025 / 10:43

עשרות עיתונאים מישראל, רובם מקבוצת "הארץ", חתמו על עצומה המבטאת סולידריות עם עיתונאים בעזה וקוראת לפתיחת חקירה על מקרי ההרג של העיתונאים

תגיות: חמאס, כאן, מחאה, עזה, עיתונאים