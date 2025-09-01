שנת הלימודים נפתחה עם 1,185,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים, 338,000 בחטיבות הביניים ו־531,000 בתיכונים. אליהם יצטרפו 340,000 ילדים בגני טרום־חובה ו־193,000 בגני חובה. במערכת יעמדו לרשותם 219,000 מורים וכ־24,900 גננות, שיקבלו את פניהם ביום הראשון ללימודים.

שר החינוך, יואב קיש: "אנחנו פותחים את שנת הלימודים לאחר שנתיים של אתגרים. ביטחוניים חסרי תקדים, שבהן תלמידי ישראל והמורים שלהם הפגינו חוסן יוצא דופן. אני גאה במנהלים ובמורים שעמדו בחזית הכיתה ובחזית המילואים ושמרו על רציפות הלמידה גם בתנאים הקשים ביותר. היום אני רוצה לברך במיוחד את ילדי כיתה א׳, שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת, ואת תלמידי י״ב, שנמצאים בתחנה האחרונה לפני היציאה לדרך חדשה".