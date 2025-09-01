מפקד חטיבת גולני אמר היום (שני) לכבוד פתיחת שנת הלימודים: "אנחנו כאן, הרבה אבק ופודרה, חמישה חודשי תמרון ברפיח וחאן יונס – עכשיו תלמידי ישראל יקומו, ילבשו חולצה לבנה וילכו בשמחה לבית הספר. אם חיפשתם סיבה למה אתם כאן היום, הרי לפניכם. בזכות הרוח והדרך שלכם, מאחורה, שגרה לעם ישראל".
2.58 מיליון תלמידים פותחים הבוקר (שני) את שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ. 180,600 מתוך התלמידים עולים לכיתה א', 149,000 תלמידים בכיתה יב יסיימו השנה את הלימודים.
