יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילבצקי מהליכוד, האשים הבוקר (שני) את היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטה הצבאית הראשית בקונספציה שהובילה לכישלון מבצע מרכבות גדעון.
מילבצקי התייחס לדוח שפורסם אמש וכתב: "מרכבות גדעון לא השיג את מטרותיו. זה לא אני אומר, את זה כותב תא״ל גיא חזות, אחד המפקדים המוערכים בצה״ל."
"הקונספציה ההזויה וחסרת התקדים, שנכפתה על ידי היועמ״שית והפצ״רית, לפיה אנחנו חייבים לתספק את תא השטח בו אנו נלחמים, כשלה וגרמה לפגיעות בגוף ובנפש שהיה ניתן למנוע. שום צבא לא פעל כך בעבר ובטוח שגם לא בעתיד. מקווה מאד שהקבינט החליט אחרת הפעם."
אמש פרסם עמית סגל בחדשות 12את הדו"ח שנכתב על ידי תא"ל חזות, בו נכתב כי "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה". עוד נכתב כי חמאס לא הוכרע, לא צבאית ולא שלטונית, והחטופים לא הוחזרו – לא באמצעות עסקה ולא בפעולה מבצעית.
חזות מונה שורה של סיבות לכישלון: ישראל נקטה בהיגיון הרתעתי במקום בהיגיון של הכרעה, מתוך תקווה לקדם עסקה נוספת – מהלך שחמאס הבין וניצל. לדבריו, כשל בתכנון ובביצוע הסיוע ההומניטרי אפשר לארגון לנהל קמפיין שקרי אך אפקטיבי סביב "הרעבה".
בנוסף צוין כי התמרון הקרקעי קרס מבחינה מערכתית – לא היה ריכוז מאמץ במוקדי הכובד, הכוחות חזרו שוב ושוב לאותם אזורים שכבר תמרנו בהם בעבר, והקצב האיטי, שנבע מהעדפת האבטחה ומחסור במשאבים, בלם הישגים משמעותיים.
עוד נכתב כי הלחימה התנהלה ללא ממד זמן ברור, כאשר השמירה על הכוח גברה על עצם המשימה. התוצאה, על פי המסמך, הייתה שחיקה מתמשכת של לוחמים ושל אמצעי לחימה, תוך התמודדות לא מספקת מול לוחמת הגרילה של חמאס, שהקשתה עוד יותר על השגת הכרעה.
בדובר צה"ל הגיבו אמש לפרסום: "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר. צה״ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה״ל נמצא בשלב ב׳ למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".
הימין החזק
גם כשאתה מתעורר בבוקר והוא לא קם איתך זה בגלל היועצת המשפטית10:01 01.09.2025
חחח
הנה הוכחה למה ביבי הביא את הפושע09:59 01.09.2025
פרח בר
לא נמאס לכם להדהד-את השטויות האלו-יועצת-יועצת-די תכנסו מתחת לאלונקה-במקום לתרגם את המיליבצקי הזה והעמית סגל--די.10:06 01.09.2025
והפושע מספק את הסחורה לנאשם10:15 01.09.2025
הממשלה הזו בלאוכי לא ממש מכירה ביוע"משית ובפסיקותיה ... אז מה לזרוק עליה את זה , עכשיו ? הממשלה הזו מבינה שאין לה תמיכה בינלאומית , ושהמרחק בין צווי מעצר בינלאומיים לכל חבריה הוא פחות מפסע ... אז הם עשו את מה שארה"ב וטראמפ דרשו , ועכשיו הם מאשימים את היוע"משית... אוסף סמרטוטים עלובים , שסוחרים בדם שלנו ...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע"משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה"ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומןהמשך 10:07 01.09.2025
