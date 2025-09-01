יו"ר ועדת הכספים חנוך מילבצקי תקף את היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטה הצבאית הראשית וטען כי "קונספציית הסיוע ההומניטרי כשלה וגרמה לפגיעות מיותרות"

יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מילבצקי מהליכוד, האשים הבוקר (שני) את היועצת המשפטית לממשלה והפרקליטה הצבאית הראשית בקונספציה שהובילה לכישלון מבצע מרכבות גדעון.

מילבצקי התייחס לדוח שפורסם אמש וכתב: "מרכבות גדעון לא השיג את מטרותיו. זה לא אני אומר, את זה כותב תא״ל גיא חזות, אחד המפקדים המוערכים בצה״ל."

"הקונספציה ההזויה וחסרת התקדים, שנכפתה על ידי היועמ״שית והפצ״רית, לפיה אנחנו חייבים לתספק את תא השטח בו אנו נלחמים, כשלה וגרמה לפגיעות בגוף ובנפש שהיה ניתן למנוע. שום צבא לא פעל כך בעבר ובטוח שגם לא בעתיד. מקווה מאד שהקבינט החליט אחרת הפעם."

אמש פרסם עמית סגל בחדשות 12את הדו"ח שנכתב על ידי תא"ל חזות, בו נכתב כי "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה". עוד נכתב כי חמאס לא הוכרע, לא צבאית ולא שלטונית, והחטופים לא הוחזרו – לא באמצעות עסקה ולא בפעולה מבצעית.

חזות מונה שורה של סיבות לכישלון: ישראל נקטה בהיגיון הרתעתי במקום בהיגיון של הכרעה, מתוך תקווה לקדם עסקה נוספת – מהלך שחמאס הבין וניצל. לדבריו, כשל בתכנון ובביצוע הסיוע ההומניטרי אפשר לארגון לנהל קמפיין שקרי אך אפקטיבי סביב "הרעבה".

בנוסף צוין כי התמרון הקרקעי קרס מבחינה מערכתית – לא היה ריכוז מאמץ במוקדי הכובד, הכוחות חזרו שוב ושוב לאותם אזורים שכבר תמרנו בהם בעבר, והקצב האיטי, שנבע מהעדפת האבטחה ומחסור במשאבים, בלם הישגים משמעותיים.

עוד נכתב כי הלחימה התנהלה ללא ממד זמן ברור, כאשר השמירה על הכוח גברה על עצם המשימה. התוצאה, על פי המסמך, הייתה שחיקה מתמשכת של לוחמים ושל אמצעי לחימה, תוך התמודדות לא מספקת מול לוחמת הגרילה של חמאס, שהקשתה עוד יותר על השגת הכרעה.

בדובר צה"ל הגיבו אמש לפרסום: "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר. צה״ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה״ל נמצא בשלב ב׳ למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".