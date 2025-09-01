צה"ל מודיע על סיום פעילות של צוות הקרב של חטיבת כפיר בדרום חאן יונס. במשך שלושת החודשים האחרונים, פעלו הכוחות בפיקוד אוגדה 36 במרחב במטרה לבסס שליטה מבצעית, לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.
במהלך הפעילות, חוסלו עשרות מחבלים, חלקם בהיתקלויות פנים אל פנים וחלקם בשיתוף פעולה עם חיל האוויר. דווח כי חלק מהמחבלים שחוסלו לקחו חלק בטבח ב-7 באוקטובר.
בנוסף לחיסולים, הכוחות בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם השמידו כשמונה קילומטרים של מנהרות תת-קרקעיות. כמו כן, הלוחמים השמידו תשתיות צבאיות ואמצעי לחימה רבים של ארגון חמאס שאותרו במרחב. פעילות החטיבה כללה גם מיסוד ציר 'מגן עוז', שמפריד בין מזרח למערב חאן יונס.
צה"ל הבהיר כי כוחותיו ימשיכו לפעול בכל משימה שתידרש על מנת לבסס את השליטה המבצעית, לחסל מחבלים ולהשמיד תשתיות טרור.
