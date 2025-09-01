עימות דרמטי התפתח אמש (ראשון) בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק (הציונות הדתית) לרמטכ"ל אלוף אייל זמיר. העימות פרץ במהלך הדיון על הרחבת הלחימה בעזה ועל עסקת חטופים אפשרית.
על פי הדיווח שפורסם היום בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', לעגה סטרוק לרמטכ"ל באמצעות ציטוט מפרשת השבוע שחלף: "וכל האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימיס את לבב אחיו כלבבו".
"מנסים להלך עלינו אימים, הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", הוסיפה סטרוק בישיבה. כאשר שאלה אותה השרה גילה גמליאל מי מנסה להלך אימים, השיבה סטרוק: "התלבטתי אם לומר והחלטתי בכל זאת לומר: הם מפחידים אותנו בכל מיני הפחדות", תוך שהיא רמזה בבירור על הצבא.
הרמטכ"ל זמיר לא נשאר חייב והשיב בתקיפות: "באתי לשתי משימות חיי: מניעת גרעין באיראן והשמדת חמאס". כאשר חזרה סטרוק על הציטוט המקראי "כל הירא ורך הלבב", הרים זמיר את קולו: "כל בוקר מפת המזרח התיכון מולי, ואני מאשר תקיפות בכל מקום. אף אחד לא ירא ורך לבב, וכן גם האלופים שנמצאים כאן", קרא הרמטכ"ל.
זמיר המשיך בטון חד: "אני מקבל החלטות עוצמתיות שאף אחד לא קיבל. אני שם לפניכם את כל המשמעויות וההשלכות של כל דבר. אם אתם רוצים משמעת עיוורת – תביאו מישהו אחר!"
ראש הממשלה בנימין נתניהו, התערב בדיון ואמר: "אני לא רוצה משמעת עיוורת, ואני גם לא רוצה פריצת מסגרת".
אם היו מאפשרים לכל רך לב ללכת הביתה , בצבא היו נשארים רק הנכדים של הכלבה צמאת הדם הזו ... וגם זה לא בטוח , חלקם היו מעדיפים למות באוהלה של תורה ....
מאיפה הגיעה האשה המטורפת הזו ?09:57 01.09.2025
אזרח
האישה שצדקה לכל אורך הדרך ועשרות ממשפחתה משרתים ואתה איש נבזה ונבוב שמאלן מתרפס חסר חוט שדרה10:08 01.09.2025
אני שמעתי דברים אחרים על חלק מהוולדות שלה ...
האשה הזו עסוקה בעיקר בביזת הקופה הציבורית , וחלוקת כספים לחברים קבלנים / עסקנים ושאר החרא שמקיף אותה ..10:23 01.09.2025
הרמטכל אחראי על חיי חייליו
נגרר לסיכון מיותר קיפוח חייהם של חיילים שימותו לשוא, בשל החלטות פוליטיות של נתניהו וחבורת עבדיו. נבלים שלא רואים את החיילים ולא רואים את העם.10:05 01.09.2025
