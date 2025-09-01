השר לביטחון לאומי, ח”כ איתמר בן גביר, הודיע הבוקר (שני) על צירופן של חמש ערים ומועצות נוספות לרשימת היישובים הזכאים לרישיון כלי ירייה פרטי: קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד. ההחלטה צפויה להעניק זכאות לכ־100 אלף אזרחים נוספים במסגרת הרפורמה הרחבה בכלי הירייה.
על פי הודעת המשרד לביטחון לאומי, המהלך מגיע לאחר עבודת מטה מקצועית עם משטרת ישראל, ומתבצע על רקע התגברות אירועי הביטחון ברחבי הארץ. בן גביר: “הרפורמה כבר הצילה חיים”
השר בן גביר מסר כי: “הרפורמה שאנחנו מובילים כבר הצילה חיים רבים והוכיחה את עצמה בשטח. היא נועדה לאפשר לאזרחים שומרי חוק להגן על עצמם ועל הקהילה שלהם. קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מגידו ותל מונד מצטרפות היום לשורת יישובים שבהם אנחנו מחזקים את הביטחון האישי באמצעות כלי ירייה ברישיון, כיתות כוננות והעצמת ההרתעה.”
מאז החלת הרפורמה הונפקו כ־230 אלף רישיונות חדשים, וכעת הרשימה כוללת כ־60 ערים, מועצות מקומיות ואזוריות שכבר הוכרו כזכאים לרישיון כלי ירייה – בהן אשדוד, אשקלון, טבריה, נהריה, בית שאן, נתיבות, שדרות, אופקים, וכן שכונות רבות בירושלים ובמודיעין.
המשרד לביטחון לאומי קורא לתושבים לבדוק את זכאותם ומדגיש: “נשק בידיים הנכונות מציל חיים״.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
גדי
כשאני חושב על הילדים שלי, אני רגוע יותר בזכות בן גביר.09:54 01.09.2025
שרית
תגידו מה שתגידו, אבל בן גביר עושה היסטוריה. 230 אלף רישיונות, עשרות יישובים, והיד עוד נטויה. הוא לא מפחד לקבל החלטות קשות למען הביטחון של כולנו. תמשיך לרוץ קדימה, איתמר!09:54 01.09.2025
בנימין
לראות את בן גביר פועל זה כמו לראות גיבור על בשטח. הוא לא נרדם בשמירה, הוא לא מתפשר,09:53 01.09.2025
תמר
הוספת חמש ערים לרשימת הזכאים היא לא סתם החלטה, היא הצהרה: בישראל של 2025, אזרחים לא יישארו חסרי אונים. בן גביר מוביל מדיניות שנותנת כוח לעם, והתוצאות מדברות בעד עצמן.
09:53 01.09.2025
אריק
מי היה מאמין שרפורמה אחת תשפיע כל כך? בן גביר, אתה מחזיר את תחושת הביטחון לאזרחים!09:53 01.09.2025
