עוד כ־100 אלף תושבים בחמש ערים ומועצות חדשות יוכלו להוציא רישיון כלי ירייה במסגרת הרפורמה לביטחון האיש

השר לביטחון לאומי, ח”כ איתמר בן גביר, הודיע הבוקר (שני) על צירופן של חמש ערים ומועצות נוספות לרשימת היישובים הזכאים לרישיון כלי ירייה פרטי: קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מועצה אזורית מגידו ותל מונד. ההחלטה צפויה להעניק זכאות לכ־100 אלף אזרחים נוספים במסגרת הרפורמה הרחבה בכלי הירייה.

על פי הודעת המשרד לביטחון לאומי, המהלך מגיע לאחר עבודת מטה מקצועית עם משטרת ישראל, ומתבצע על רקע התגברות אירועי הביטחון ברחבי הארץ. בן גביר: “הרפורמה כבר הצילה חיים”

השר בן גביר מסר כי: “הרפורמה שאנחנו מובילים כבר הצילה חיים רבים והוכיחה את עצמה בשטח. היא נועדה לאפשר לאזרחים שומרי חוק להגן על עצמם ועל הקהילה שלהם. קריית גת, קריית מלאכי, גן יבנה, מגידו ותל מונד מצטרפות היום לשורת יישובים שבהם אנחנו מחזקים את הביטחון האישי באמצעות כלי ירייה ברישיון, כיתות כוננות והעצמת ההרתעה.”

מאז החלת הרפורמה הונפקו כ־230 אלף רישיונות חדשים, וכעת הרשימה כוללת כ־60 ערים, מועצות מקומיות ואזוריות שכבר הוכרו כזכאים לרישיון כלי ירייה – בהן אשדוד, אשקלון, טבריה, נהריה, בית שאן, נתיבות, שדרות, אופקים, וכן שכונות רבות בירושלים ובמודיעין.

המשרד לביטחון לאומי קורא לתושבים לבדוק את זכאותם ומדגיש: “נשק בידיים הנכונות מציל חיים״.