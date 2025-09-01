בין המתגייסים – בוגרי מכינות חרדיות שהכינו אותם לשירות קרבי תוך שמירה על אורח חיים דתי. אחד המתגייסים: "הגיע הזמן שלנו להגן על הארץ"; אביו: "מי שמיצה את לימוד התורה – ראוי שיצטרף במצווה"

הבוקר (שני) נרשם מראה יוצא דופן בלשכת הגיוס תל השומר: עשרות צעירים חרדים התייצבו ליום גיוס מיוחד, במסגרתו שובצו ליחידות הקרביות של צה"ל – גדוד נצח יהודה שבחטיבת כפיר, חטיבת החשמונאים, פלגת הנגב, פלוגת תומר בגבעתי, פלוגת חץ בצנחנים ואף במשמר הגבול.

רבים מהמתגייסים מגיעים מהמכינות הקדם־צבאיות של עמותת "נצח יהודה", שמחברות בין לימוד תורה להכשרה לשירות משמעותי, ומספקות ליווי תורני וחברתי עד לכניסה למסגרות הקרביות.

יהוידע כהן, שהצטרף לחטיבת החשמונאים, אמר: "הגיע הזמן שלנו. יש התקדמות בזה שאנחנו מקבלים את הפן הרוחני המותאם לחרדים. חיילים הקדישו את כל היקר שלהם להתגייס, ולכן החלטתי שגם אני מתגייס. אני מקווה שצה"ל ייתן לנו את האפשרות להגן על הארץ תוך שמירה על אורח חיינו החרדי".

אביו, דוד כהן, שיתף מהצד של ההורים: "מי שלומד תורה – צריך ללמוד תורה. אבל מי שמיצה את העניין, ראוי שישתתף במצווה. טוב שהצבא הקים מסגרת שתאפשר קליטה טובה למי שרוצה להתגייס ולשמור תורה ומצוות באורח חיים חרדי. אנחנו כהורים רוצים להאמין שהבנים שלנו יישמרו במסגרת שהתחייבה לשמור על אורחות חייהם".

גם דוד, בן 19 ובוגר המכינה החרדית "ניצוץ באמונה", שהתגייס לגדוד נצח יהודה, סיפר על תחושותיו: "בשנתיים האחרונות כבר לא למדתי בישיבה, והחלטתי שהגיע הזמן לתרום את החלק שלי. אני מתרגש להיות לוחם בצה"ל ולתת מעצמי למען עם ישראל".

בארגון "שומר ישראל", המאגד את המסלולים החרדיים בצה"ל, בירכו: "אנחנו גאים בכל מתגייס שבוחר לשלב חיים של תורה ומצוות עם תרומה לביטחון ישראל. הם מוכיחים שאפשר להיות גם חרדי שומר מצוות וגם לוחם בחזית. נמשיך ללוות ולחזק אותם לאורך השירות וגם לאחר השחרור".