מערך הסייבר הלאומי מפרסם התרעה על הודעת פישינג מסוכנת שמופצת בימים אלו. על פי המערך, ההודעה עושה שימוש לרעה בעיצוב הרשמי שלו – כולל לוגו, צבעים וסגנון – במטרה להטעות משתמשים ולגרום להם להקליק על קישור זדוני.
כך פועלת ההונאה
ההודעה המזויפת נשלחת למשתמשים בטענה שהתקבלה בקשה לסגור את חשבון הטלגרם שלהם. בנוסף, היא מאיימת כי החשבון יימחק בתוך 24 שעות אם המשתמש לא ילחץ על קישור ל"אימות זהות". כדי להגביר את האמינות, היא מכילה תמונה שהועתקה מעיצוב מקורי של מערך הסייבר. הקישור המצורף בהודעה זוהה כקישור פישינג ומוביל לאתר מסוכן.
המלצות להתגוננות
כדי להימנע מנפילה בפח, מערך הסייבר ממליץ:
- אל תלחצו על הקישור.
- אל תזינו פרטים אישיים.
- דווחו על ההודעה כמזויפת ומחקו אותה.
- אם אתם חושדים שמדובר באירוע סייבר, פנו למוקד 119 של מערך הסייבר, שפעיל 24/7 וזמין לסייע.
חשוב לשתף את ההתרעה עם בני משפחה וחברים כדי למנוע הונאות נוספות.
