מערך הסייבר הלאומי מפרסם אזהרה מפני הודעות זדוניות שנשלחות באמצעות טלגרם ומתחזות למערך, במטרה להטעות את הציבור ולגרום לו להזין פרטים אישיים באתר פישינג

תגיות: הודעת פישינג, הונאה, מערך הסייבר הלאומי