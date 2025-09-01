במהלך המופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית בורשה, פעילה פרו־פלסטינית התיזה צבע אדום על הזמר דוד ד'אור וניסתה לעלות לבמה

אירוע חריג התרחש אמש (ראשון) באופרה הלאומית של פולין, במסגרת המופע המסכם של פסטיבל התרבות היהודית בורשה.

במהלך הופעה של הזמר דוד ד'אור פרצה פעילה פרו־פלסטינית, התיזה עליו צבע אדום, הניפה דגל פלסטין וניסתה לעלות לבמה. המאבטחים במקום השתלטו עליה והוציאו אותה החוצה, בזמן שד'אור המשיך את ההופעה. בעקבות התקרית, הזמר צפוי לשוב לישראל.

ד'אור שחזר את המקרה: "באמצע התפילה אבינו מלכנו, כשאני מתפלל לשנה טובה ולשלום בעולם, עצמתי עיניים , כשלפתע הרגשתי מתז קר על הפנים, פקחתי עיניים למראה צבע אדום חזק, דמוי דם.על הבגדים על פני ועל הבמה והנגנים."

"רשימת השירים היתה כמו מוכתמת בדם. בין שירים כמו שמע ישראל ושמור על העולם ילד , כתמי צבע אדום שהחזירו אותי למראות הזוועה של השבעה באוקטובר. בקהל ההמום החל רחש של אימה ובכי. הבנתי שאני חייב לאסוף את עצמי ולעודד אותם."

"המשכתי לשיר וביקשתי מכולם לעצום עיניים ולהתפלל למען עם ישראל. זה לא היה פשוט, עיני דמעו מכאב ומעצב גדול מהמצב אליו הגענו. בסוף המופע הקהל שר יחד איתי ויצאנו מחוזקים. נגנית הכינור נבהלה מאד וחשבה ששפכו עלינו חומצה.. איזה ימים נוראים, השם ירחם. מתפלל לימים טובים, אמן."