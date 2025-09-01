20 שנים לאחר הגירוש: נפתח גן הילדים בחומש, הגן הראשון שנפתח בישובים שנעקרו מאז ההתנתקות, יוסי דגן: "ההתנתקות מתה"

20 שנים לאחר הגירוש: נפתח גן הילדים בחומש, הגן הראשון שנפתח בישובים שנעקרו מאז ההתנתקות. בין המשתתפים בטקס הפתיחה השתתפו ראש מועצת שומרון יוסי דגן, הרב אלישמע כהן ראש ישיבת חומש, איילה לוי, הגננת הוותיקה של הישוב חומש שנאלצה לנטוש את הגן בעת הגירוש וכעת סגרה מעגל, עטרה רובין גננת הגן החדש, הורי וילדי הגן.

בטקס המרגש ראש מועצת שומרון יוסי דגן הסיר את הלוט יחד עם גננות גן חומש, הגננת הוותיקה שנאלצה לסגור את גן חומש 20 שנים לפני הגירוש והגננת הצעירה עטרה רובין שפותחת את הגן עכשיו.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון בירך ברכת שהחיינו ואמר: "ההתנתקות מתה. עם ישראל חי! אנחנו נמצאים עכשיו ברגע של ניצחון מתוק של עם ישראל והציונות, הצדק תמיד מגיע. גם אם לוקח לו 20 שנה, הוא מופיע. אנחנו פותחים היום את הגן הראשון בחומש, הגן הראשון שנפתח ביישובים שנעקרו בגירוש הנפשע. יהיו עוד הרבה גנים בעזרת ה' כאן בחומש, שתהיה עיר ואם בישראל, ובשא-נור, ובגנים, ובכדים, ובעוד יישובים חדשים שאנחנו נקים בעזרת ה' בצפון השומרון, פי כמה מהיישובים שנעקרו. ואנחנו נחנוך בעזרת ה' גם גנים חדשים בגוש קטיף.

"אנחנו נמצאים ברגע מיוחד. אני מבקש להגיד תודה רבה ולהצדיע בשם כל עם ישראל ללוחמים הפעילים של חומש תחילה: לשר בצלאל סמוטריץ' לאנשי ישיבת חומש, לשדולת "חומש תחילה", לתושבי חומש היקרים, ליהודה אליהו, לשר החינוך יואב קיש ולכל הפעילים. הרגע הזה הוא רגע היסטורי, אתם הילדים המקסימים זוכים. יום אחד אתם תהיו מבוגרים תספרו לילדים לנכדים ולנינים שלכם שאתם פתחתם את הגן הראשון בחומש, ובזכות זה עוד יהיו הרבה גנים בכל היישובים שנעקרו".

הגננת שגורשה מחומש: " לא חלמתי שיום אחד אשוב"

איילה לוי, הגננת האחרונה של הישוב חומש שתושביו גורשו לפני 20 שנה, התרגשה מאוד ואמרה "מחזירים עטרה ליושנה. זה רגע מרגש מאוד. הייתי גננת חמש שנים בחומש, התחלתי עם חמישה ילדים וסיימתי עם עשרים וחמישה. הגירוש היה קשה מאוד, זה דבר היסטורי, שברוך השם זכינו. לא חלמתי שיום אחד אשוב לגן של חומש. אני מאחלת המון בהצלחה, עם המון עשייה ואמונה. הגן שלי היה גדול יותר, ואני מאחלת לכם גן כפול ועוד הרבה גנים".

הרב אלישמע כהן ראש ישיבת חומש אמר: "האדם עץ השדה. הילדים האלה, המתוקים האלה, הם פירותיה המתוקים של ארץ ישראל. ילדים שגדלו פה, לא רק הגיעו עכשיו לגן, הם גדלו פה על מסירות נפש של חבורה מתוקה, נפלאה, שמסרה את עצמה למקום הזה בלימוד תורה של יומם ולילה. הילדים האלה זה פירות של כל המאמץ הרוחני הגדול הזה. וברוך ה' שאנחנו יכולים היום להקים פה גן, שיישא את הרוח הזאת".

עטרה, גננת גן חומש אמרה: "במשך שנים עלינו לפה עם הילדים באוהלים, בחגים ובשבתות, ועכשיו לפתוח גן של משרד החינוך זו זכות גדולה. תודה לכל מי שנתן מעצמו במסירות, להורים ולילדים – הגן יהיה המקום הכי יפה ומתוק בעולם." בני גל נציג משפחות חומש ומגורשי חומש: "לפני עשרים שנה גורשנו מפה, ואנחנו נושאים איתנו גם עשרים שנה של מאבקם לחזור לפה. גרעין המתיישבים של חומש אחרי הגירוש, ניסו לעלות ולחזור לישוב