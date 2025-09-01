דובר צה"ל מאשר כי המחבל שחוסל בנבטיה שבדרום לבנון הוא מחבל חיזבאללה: "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון"

אמש (ראשון) התבצע חיסול ממוקד בתקיפה בנבטיה שבדרום לבנון. הבוקר דובר צה"ל מאשר כי המחוסל הוא מחבל חיזבאללה. מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל תקף וחיסל מחבל מארגון הטרור חיזבאללה. המחבל זוהה באתר משמעותי של הארגון שהותקף אתמול במרחב נבטיה שבדרום לבנון. פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה”ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

כזכור אמש כלי טיס לא מאויש של צה"ל ביצע תקיפה ממוקדת בדרום לבנון, במהלכה חוסל פעיל חיזבאללה. על פי דיווחים לבנוניים, התקיפה התבצעה באזור נבטיה, כאשר רכבו של האיש הותקף בטיל מדויק.

על פי דיווחים אמש ברשתות החברתיות הערביות, ייתכן כי זהות המחוסל היא מוחמד שחדה, תושב אדלון שבדרום לבנון, היה פעיל בארגון חיזבאללה. צה"ל ממשיך במלאכת פירוק חיזבאללה מהאוויר, ולא מסתפק בהצהרות ובתוכניות שהציגה ממשלת לבנון לפירוק הארגון מנשקו.