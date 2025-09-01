יואב קיש מתייחס למחאת התלמידים למען החטופים וקובע: ההזדהות תיעשה בתוך המערכת ולא מחוץ לה. "אפשר להגיע בחולצות צהובות בכפוף למגבלות תלבושת אחידה, מי שלא יתייצב ללימודים – יירשם כחיסור"

על רקע החלטתם של תיכוניסטים במספר ערים בארץ לפתוח את שנת הלימודים במחאה למען החטופים השבויים בעזה, שר החינוך מתייחס בחומרה לתופעה.

בריאיון שלו הבוקר (שני) בגלצ אמר יואב קיש: "למי שמתכנן לא להגיע ללימודים יהיה חיסור. אני מאוד בעד הזדהות עם החטופים, אפשר לעשות את זה עם המערכת; אין שום בעיה לבוא בחולצה צהובה, בכפוף למגבלות תלבושת אחידה, כל אחד יבחר את הצבע שהוא רוצה לבוא בו".

שנת הלימודים תיפתח עם 1,185,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים, 338,000 בחטיבות הביניים ו־531,000 בתיכונים. אליהם יצטרפו 340,000 ילדים בגני טרום־חובה ו־193,000 בגני חובה. במערכת יעמדו לרשותם 219,000 מורים וכ־24,900 גננות, שיקבלו את פניהם ביום הראשון ללימודים.

שר החינוך, יואב קיש: "אנחנו פותחים את שנת הלימודים לאחר שנתיים של אתגרים. ביטחוניים חסרי תקדים, שבהן תלמידי ישראל והמורים שלהם הפגינו חוסן יוצא דופן. אני גאה במנהלים ובמורים שעמדו בחזית הכיתה ובחזית המילואים ושמרו על רציפות הלמידה גם בתנאים הקשים ביותר. היום אני רוצה לברך במיוחד את ילדי כיתה א׳, שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת, ואת תלמידי י״ב, שנמצאים בתחנה האחרונה לפני היציאה לדרך חדשה".