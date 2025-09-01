יום שמח לתלמידים, יום עצוב למפלס הכינרת

בצל פתיחת שנת הלימודים, מפלס הכינרת ירד בעוד 2 ס"מ. על פי מדידת רשות המים המפלס עומד על 212.775- , 3.795 מטרים חסרים עד לקו האדום העליון, המפלס גבוה רק 0.225 מטרים מעל הקו האדום התחתון.
מזג אוויר לשבוע הקרוב: מזג אוויר יישאר יציב. יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, עם שינויים מינוריים לאורך כל השבוע.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. מזג האוויר רגיל לעונה.
יום שני: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום שלישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום רביעי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
הסר דאגה מלבך ... גם לתלמידים לא כזה שמח... לשבת בכתה עם עוד 40 תלמידים ... בלי מורה מוסמך למתמטיקה , הנדסאי שעשה הסבה ... ואם מורה לאנגלית, שהיא בעצם עולה חדשה מבריטניה , שם היתה פקידה ... ובלי מורה לפיזיקה , כי פשוט אין בנמצא , אפילו לא תחליף עלוב ... זה המצב האמתי במערכת החינוך , אז אל תתפלא שהבן שלך לא מבין כלום ... ורוצה מורה פרטי
ואסור לשכוח בחלק מהכיתות אין מזגן ...08:58 01.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר