יום שמח לתלמידים, יום עצוב למפלס הכינרת
יום שמח לתלמידים, יום עצוב למפלס הכינרת

יום שמח לתלמידים, יום עצוב למפלס הכינרת
צילום דודי אטיאס , איגוד ערים כינרת
01.09.2025 / 07:44

רשות המים מדדה ירידה של שני ס"מ במפלס הכנרת, שעומד כעת 22 ס"מ בלבד מעל הקו האדום התחתון. השבוע יימשך מזג אוויר יציב – מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה

בצל פתיחת שנת הלימודים, מפלס הכינרת ירד בעוד 2 ס"מ. על פי מדידת רשות המים המפלס עומד על 212.775- , 3.795 מטרים חסרים עד לקו האדום העליון, המפלס גבוה רק 0.225 מטרים מעל הקו האדום התחתון.

מזג אוויר לשבוע הקרוב: מזג אוויר יישאר יציב. יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, עם שינויים מינוריים לאורך כל השבוע.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. מזג האוויר רגיל לעונה.
יום שני: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום שלישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום רביעי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
מזג אוויר
מפלס הכינרת
רשות המים

1
הסר דאגה מלבך ... גם לתלמידים לא כזה שמח... לשבת בכתה עם עוד 40 תלמידים ... בלי מורה מוסמך למתמטיקה , הנדסאי שעשה הסבה ... ואם מורה לאנגלית, שהיא בעצם עולה חדשה מבריטניה , שם היתה פקידה ... ובלי מורה לפיזיקה , כי פשוט אין בנמצא , אפילו לא תחליף עלוב ... זה המצב האמתי במערכת החינוך , אז אל תתפלא שהבן שלך לא מבין כלום ... ורוצה מורה פרטי

ואסור לשכוח בחלק מהכיתות אין מזגן ...

08:58 01.09.2025
