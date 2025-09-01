יום שמח לתלמידים, יום עצוב למפלס הכינרת

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.09.2025 / 07:44

רשות המים מדדה ירידה של שני ס"מ במפלס הכנרת, שעומד כעת 22 ס"מ בלבד מעל הקו האדום התחתון. השבוע יימשך מזג אוויר יציב – מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה

בצל פתיחת שנת הלימודים, מפלס הכינרת ירד בעוד 2 ס"מ. על פי מדידת רשות המים המפלס עומד על 212.775- , 3.795 מטרים חסרים עד לקו האדום העליון, המפלס גבוה רק 0.225 מטרים מעל הקו האדום התחתון. מזג אוויר לשבוע הקרוב: מזג אוויר יישאר יציב. יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, עם שינויים מינוריים לאורך כל השבוע. יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. מזג האוויר רגיל לעונה. יום שני: ללא שינוי ניכר במזג האוויר. יום שלישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר. יום רביעי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

תגיות: מזג אוויר, מפלס הכינרת, רשות המים