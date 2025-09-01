מיליון ו־185 אלף תלמידים יישבו הבוקר בספסלי בתי הספר היסודיים, 180 אלף יעלו לכיתה א' ו־149 אלף יחלו את שנתם האחרונה בתיכון. שר החינוך יואב קיש: "מערכת החינוך היא הבית שבו גדלים הדורות – בית של שורשים, מורשת וחדשנות"

2.58 מיליון תלמידים פותחים הבוקר (שני) את שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ. 180,600 מתוך התלמידים עולים לכיתה א', 149,000 תלמידים בכיתה יב יסיימו השנה את הלימודים.

שנת הלימודים תיפתח עם 1,185,000 תלמידים בבתי הספר היסודיים, 338,000 בחטיבות הביניים ו־531,000 בתיכונים. אליהם יצטרפו 340,000 ילדים בגני טרום־חובה ו־193,000 בגני חובה. במערכת יעמדו לרשותם 219,000 מורים וכ־24,900 גננות, שיקבלו את פניהם ביום הראשון ללימודים.

שר החינוך, יואב קיש: "אנחנו פותחים את שנת הלימודים לאחר שנתיים של אתגרים. ביטחוניים חסרי תקדים, שבהן תלמידי ישראל והמורים שלהם הפגינו חוסן יוצא דופן. אני גאה במנהלים ובמורים שעמדו בחזית הכיתה ובחזית המילואים ושמרו על רציפות הלמידה גם בתנאים הקשים ביותר. היום אני רוצה לברך במיוחד את ילדי כיתה א׳, שעושים את צעדיהם הראשונים במערכת, ואת תלמידי י״ב, שנמצאים בתחנה האחרונה לפני היציאה לדרך חדשה".

"מערכת החינוך שלנו היא הבית שבו גדלים הדורות – בית של שורשים ומורשת, של הישגים וחדשנות. יחד נעניק לכל תלמיד יציבות וביטחון, ונצית בהם השראה לצמוח, לחלום ולהוביל את מדינת ישראל קדימה."

מנכ"ל משרד החינוך, מאיר שמעוני: "פתיחת שנת הלימודים כסדרה היא תוצאה של עבודה מאומצת בכל שכבות המערכת – גיוס ושיבוץ אינטנסיבי של עובדי הוראה, השקעה בתשתיות ובבינוי, חיזוק מערך השירות הפסיכולוגי־ייעוצי, והטמעת תוכניות לימודים עדכניות לצד קידום מצוינות לימודית. חלק בלתי נפרד מעשייה זו הן תוכניות הדגל שאנו מובילים: 'שורשים', שמחזקת את החיבור למורשת ולזהות, ו-'ישראל ריאלית', שמובילה את תלמידי ישראל למצוינות במדע, בטכנולוגיה ובבינה המלאכותית. כך הופכת מערכת החינוך את הערכים ואת החדשנות לבסיס משותף לצמיחתם של דור העתיד."