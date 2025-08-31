אחרי חיסול ראש הממשלה החות'י ושרים נוספים בצנעא, פשטו החות'ים על מוסדות האו"ם ועצרו לפחות 11 מעובדי הארגון. במקביל, הרמטכ"ל החות'י הפצוע איים: "ישראל פתחה על עצמה את שערי הגיהינום – התגובה תהיה קשה וכואבת"

בצל התקיפה הישראלית הדרמטית ביום חמישי האחרון בצנעא, בה חוסלו ראש ממשלת החות'ים אחמד א־רהאווי ושרים נוספים, החות'ים הגיבו הערב (ראשון) בצעד חסר תקדים: פשיטה על מוסדות האו"ם בצנעא ובחודיידה. במהלך הפשיטה נעצרו לפחות 11 מעובדי הארגון, כך הודיע שליח האו"ם לתימן, הנס גרונדברג.

גרונדברג גינה בחריפות את "גל המעצרים השרירותיים החדש" שבוצע כלפי אנשי הצוות, והוסיף כי כוחות החות'ים לא הסתפקו במעצרים, אלא גם פרצו לשטחי האו"ם ותפסו רכוש. "מדובר בפגיעה קשה במעמדו של הארגון וביכולתו להמשיך לספק סיוע הומניטרי לאזרחים", מסר.

במקביל, הרמטכ"ל החות'י עבד אל־כרים אל־גמארי – שהיה בעצמו יעד לחיסול בתקיפות האחרונות ונפצע – פרסם הצהרה לוחמנית במיוחד נגד ישראל. "על האויב הציוני לדעת שבפשע נורא זה, הוא פתח על עצמו את שערי הגיהינום", אמר. אל־גמארי הזהיר כי "תגובת הכוחות המזוינים שלנו תהיה קשה וכואבת, עם בחירות אסטרטגיות יעילות ומשפיעות. בקרוב תשמעו ותראו מה שישמח את עיניכם וירפא את ליבכם – היוצרות יתהפכו נגד התוקף".

בהודעתו פנה גם למנהיג החות'ים עבד אל־מלכ בדר א־דין אל־חות'י, לבכירי הארגון ולמשפחות ההרוגים, כשהוא מהלל את השרים והבכירים שחוסלו כמי ש"נהרגו למען אלוהים ומולדתם". לדבריו, "הפשע הנורא הזה לא ירתיע אותנו, אלא רק יגביר את נחישותנו לעמוד איתנים מול התוקפנות, להמשיך לתמוך באחינו בעזה, עד שיוסר המצור ויושג הניצחון".