אלמנת רבש"צ קיבוץ בארי, אמרה בריאיון לגלי ישראל כי היא תומכת בהחלת ריבונות ישראלית לא רק ביהודה ושומרון אלא גם בעזה: "23 שנים אני משלמת את המחיר – ואחרי השביעי באוקטובר נהייתי הרבה יותר קיצונית משהייתי"

סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"צ קיבוץ בארי אריק קראוניק הי"ד, התראיינה הערב (ראשון) לדורון כהן וגלעד כץ ברדיו גלי ישראל והתייחסה לסוגיית החלת הריבונות ביהודה ושומרון והחיים בקיבוץ בארי.

"מדברים על מחיר הריבונות?" אומרת סיגל, "אני כבר 23 שנים משלמת מחיר. היום מסתיים החופש הגדול, אתם יודעים כמה שנים לא היה לנו כאן חופש בגלל עוד 'סבב' כפי שכינו זאת בתקשורת?".

לדבריה: "אני בעד החלת ריבונות לא רק ביהודה ושומרון אלא גם בעזה. על כל פיסת קרקע במדינת ישראל צריכה להיות ריבונות ישראלית. אני גדלתי בציונות הדתית, כשהכרתי את אריק עברתי לגור איתו בקיבוץ שמאלני ואמרתי אולי יש כאן משהו שאני לא יודעת, הסכמתי לראות את הנשים שמביאים מעזה באוטובוסים לתת להן הזדמנות, ואז הגיע השביעי באוקטובר ובעט אותי הרבה יותר קיצון משהייתי לפני כן."

"איך יכול להיות שבמקום שנתנו להם הכל הם באו ושחטו תינוקות?!" זעקה סיגל.

הבוקר קיים השר עמיחי שקלי סיור בשומרון יחד עם יוסי דגן ראש המועצה. בביקורו קרא השר להחלת הריבונות: "אנחנו נמצאים בצומת אסטרטגי לקראת ספטמבר, מול מהלך נואל ומרושע שמובילים עמנואל מקרון וסטארמר, מנהיגים חדשים שמוכרים בנות ברית שלהם כדי לצבור פופולריות בעיני הקהילה האיסלמית והקטארים."

"הצעד שצריך לבוא כנגד ההחלטה האומללה הזאת הוא לא דיבורים אלא הכרזה על ריבונות מלאה – על כל שטחי C, על אזורים מסוימים בשטחי B שדורשים תיקונים, ועל הכרזת שלושה גנים לאומיים: בהר עיבל, בשילה ובביתר, לצד שמורות טבע בשומרון כמו נחל קנה."

"ספק אם תהיה עוד הזדמנות מדינית טובה מזו, עם ממשל אוהד בארצות הברית, ממשל טראמפ, אחד הממשלים האוהדים בהיסטוריה של יחסי ישראל – ארה"ב ולכן זה הזמן להחיל ריבונות, בהובלה של ראשי המועצות, וגם בתמיכה מתוך הממשלה – אפשר לעשות את הדבר הזה".

עוד אמר שיקלי: "נקודה נוספת שהיא קריטית היא להיפטר מהמושג של גושי ההתיישבות. ריבונות חייבת להיות במרחב כולו. מפעל החוות, שזוכה לתנופה אדירה, הוא חלק מזה, כמו גם נקודות ההתיישבות החדשות, חלקן על בסיס החוות. אסור לדבר על גושים – כולנו זוכרים איך הסתיים גוש קטיף. אנחנו צריכים אחיזה מלאה במרחב, כולל השטחים הפתוחים, ולא רק סביב היישובים עצמם".