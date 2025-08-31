במסמך פנימי שחיבר תא"ל (במיל') גיא חזות קבע כי "נכשלנו במבצע מרכבות גדעון". בצה"ל מיהרו להגיב: "מדובר בתכנים שהופצו בחוסר סמכות. צה״ל עמד ביעדים וכעת נמצא בשלב ב׳ של המבצע"

שבוע בלבד לאחר שהרמטכ"ל, רב־אלוף אייל זמיר, הצהיר כי מבצע "מרכבות גדעון" שהחל במאי עמד ביעדיו, נחשף הערב (ראשון) בחדשות 12 מסמך פנימי החתום בידי תא"ל (במיל') גיא חזות, ראש מערך הלמידה בזרוע היבשה, שקובע בדיוק את ההפך: "נכשלנו".

המסמך נכתב כהיערכות לשלב הבא – מבצע כיבוש רצועת עזה – והוא מציג ביקורת חריפה על אופן ניהול הלחימה. בצה"ל מיהרו להגיב וטענו כי "התכנים הופצו בחוסר סמכות", אך חזות הוא זה שחתום על המסמך והוא בעל הסמכות לעסוק בנושא.

במסמך נאמר כי ישראל ניהלה את המלחמה בניגוד לדוקטרינת הלחימה שלה ועשתה "כל טעות אפשרית": היא סיפקה לאויב משאבים, ניהלה את הלחימה ללא ממד זמן וללא ניהול נכון של המשאבים, שחקה את כוחותיה ואיבדה את האשראי הבינלאומי.

עוד באותו נושא ניתן היה למנוע: 74 לוחמים נהרגו בגלל תאונות מבצעיות 13:04 | קובי פינקלר 4 2 😢

תחת כותרת מודגשת נכתב: "לחמאס היה את כל התנאים לשרוד כדי לנצח – משאבים, ממד ושיטת לחימה מתאימה". עוד נכתב כי חמאס לא הוכרע, לא צבאית ולא שלטונית, והחטופים לא הוחזרו – לא באמצעות עסקה ולא בפעולה מבצעית.

יחד עם זאת, המסמך מציין גם הישגים: השמדה רחבה של תשתיות חמאס, בעיקר במרחב הפרימטר ובאזורים נוספים, פגיעה משמעותית בפעילי הארגון, חיסול ופגיעה בהנהגת חמאס – עם דגש על סינוואר – וכן החזרת גופות חטופים לישראל.

חזות מונה שורה של סיבות לכישלון: ישראל נקטה בהיגיון הרתעתי במקום בהיגיון של הכרעה, מתוך תקווה לקדם עסקה נוספת – מהלך שחמאס הבין וניצל. לדבריו, כשל בתכנון ובביצוע הסיוע ההומניטרי אפשר לארגון לנהל קמפיין שקרי אך אפקטיבי סביב "הרעבה".

עוד באותו נושא הלוחמים הוותיקים ילוו את הכוחות: כך נערך צה"ל לכיבוש עזה 20:50 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

בנוסף צוין כי התמרון הקרקעי קרס מבחינה מערכתית – לא היה ריכוז מאמץ במוקדי הכובד, הכוחות חזרו שוב ושוב לאותם אזורים שכבר תמרנו בהם בעבר, והקצב האיטי, שנבע מהעדפת האבטחה ומחסור במשאבים, בלם הישגים משמעותיים.

עוד נכתב כי הלחימה התנהלה ללא ממד זמן ברור, כאשר השמירה על הכוח גברה על עצם המשימה. התוצאה, על פי המסמך, הייתה שחיקה מתמשכת של לוחמים ושל אמצעי לחימה, תוך התמודדות לא מספקת מול לוחמת הגרילה של חמאס, שהקשתה עוד יותר על השגת הכרעה.

בדובר צה"ל הגיבו לפרסום: "מדובר בתכנים אשר הופצו בחוסר סמכות וללא אישור הגורמים הרלוונטיים. הנושא מתוחקר. צה״ל עמד ביעדים שהוצבו במסגרת מבצע מרכבות גדעון והביא להישגים רבים. בימים אלה צה״ל נמצא בשלב ב׳ למבצע וממשיך לפעול למימוש מטרות המלחמה".