השר לשעבר חיים רמון, הזמין את ינון מגל לעימות פומבי בו הם ידונו מי נושא באשמה על אירועי השבעה באוקטובר: "לאף איש תקשורת או פובליציסט ימני בולט שתמך במדיניות נתניהו כלפי חמאס, לא היה העוז לעמוד מולי"

השר לשעבר חיים רמון, הזמין את ינון מגל לעימות פומבי בו הם ידונו מי נושא באשמה על אירועי השבעה באוקטובר, וזאת לאחר שמגל טען כי ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין ז"ל, אשם במתקפת הפתע של חמאס.

רמון פרסם סדרת ציוצים, כשבאחד מהם הוא כתב: "בציוץ הקודם ביקרתי את ינון גמל על תמיכתו בברית שנתניהו כרת עם השטן החמאסי ועל כך שמאז 7 באוקטובר הוא מנסה להשכיח את תמיכתו בברית טמאה זו, באמצעות השתלחות לכל עבר ובאמצעות הרחקת עדותו להתנתקות ואף לתהליך לאוסלו".

"אני מציע לינון את מה שהצעתי לאנשי ימין אחרים; לבוא לעימות פומבי מולי לבירור השאלה מי אחראי לטבח 7 באוקטובר. בעימות נדבר על המדיניות של נתניהו ועל מי שתמך בה, וגם על ההתנתקות, על תהליך אוסלו, ואם ינון ירצה אפילו נרחיק עד להחלטה של בן-גוריון לסגת מרצועת עזה בסוף מבצע קדש ב-1956".

רמון ציין כי "בינתיים לאף איש תקשורת או פובליציסט ימני בולט שתמך במדיניות נתניהו כלפי חמאס, לא היה העוז לעמוד מולי בדיון פומבי על השאלה מי נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר. אפילו ידידי גדי טאוב שיש לו את פודקאסט "שומר סף" הנפלא שמתאים מאוד לדיון בנושא, גם הוא לא נענה לאתגר. אני בטוח שינון ירים את הכפפה ונוכל לקיים עימות רציני וענייני בנושא".

מגל בתגובה כתב לרמון: "אתה מוזמן לבוא לפטריוטים".

רמון השיב לו: "ינון, אכזבתני. אתה מזמין אותי לתוכנית שבה אתה המנחה ושיש לצידך ארבעה אנשים שמסייעים בידך? אני מדבר על דיון רציני בין שנינו עם מנחה לשמירה על מסגרת העימות. אין לי שום בעיה שזה ישודר בערוץ 14 או ביוטיוב או בכל מדיה אחרת שתרצה. אם אתה סבור שעמדתך נכונה ושיש לך טיעונים מבוססים בשאלה מי נושא באחריות לטבח 7 באוקטובר, אז בוא והתעמת מולי בדיון רציני אחד על אחד וניתן לציבור לשפוט מי צודק בדבריו".