כחודשיים לאחר שבית החולים סורוקה נפגע בתקיפה האיראנית, הודיע שר האוצר בשיתוף עם שר הבריאות על הקמת צוות עבודה שיגבש מתווה לשיקום ושדרוג המרכז הרפואי בבאר שבע

בפגישה שהתקיימה הערב (ראשון) – חודשיים לאחר התקיפה האיראנית על בית החולים סורוקה, הוחלט על הקמת צוות עבודה משותף בין משרדי הממשלה לבניית מתווה שיקום למבנים שניזוקו במבצע עם כלביא.

בישיבה נכחו שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, מ״מ שר הבריאות חיים כץ, ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ׳, מ״מ מנכ״ל משרד רה״מ דרורית שטיינמץ, מנכ״ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב, מנהל בית החולים סורוקה פרופ׳ שלמה קודש ובכירים נוספים בנוגע לשיקום בית החולים סורוקה בבאר שבע.

במהלך הפגישה הדגיש השר סמוטריץ' את חשיבותו האסטרטגית של שיקום ושדרוג המרכז הרפואי סורוקה לטובת תושבי הנגב כולו ובסיום הדיון הורה שר האוצר על הקמת צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי, בחירת השותפים לפרויקט וגיבוש לוחות הזמנים.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: “בית החולים סורוקה הוא לב ליבה של הרפואה הציבורית בנגב. אנחנו עובדים באופן מואץ כדי להוציא לדרך את שיקום המרכז הרפואי, לצד ההחלטה שהובלנו להקמת בית חולים נוסף בנגב. הליך שיקום ובניית המגדל הרפואי החדש בסורוקה הוא פרוייקט ציוני מהמעלה הראשונה, לטובת תושבי הדרום ולטובת עם ישראל כולו״.

שר הבריאות חיים כץ: "אנו מחוייבים לשיקומו המיטבי של סורוקה. מדובר במהלך שיקדם את איכות השירות למטופלים ויבטיח את מיגונו החיוני של בית החולים שהינו מרכז על המעניק שירות לכלל תושבי הנגב. נשים אבני דרך ברורות להשגת המטרה״.