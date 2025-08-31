אנשי מילואים ממפקדת השבויים והנעדרים, ישתלבו לצד מפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. המהלך נועד לספק ייעוץ בזמן אמת בנושא החטופים, על רקע חשש הרמטכ"ל כי התמרון הקרקעי יסכן את חייהם

כחלק מההיערכות למבצע לכיבוש העיר עזה, בצה"ל החליטו להציב לוחמים ותיקים ואנשי מילואים מטעם מפקדת השבויים והנעדרים (שו"ן), בראשות האלוף (במיל') ניצן אלון, לצד מפקדי האוגדות והחטיבות בשטח. כך פורסם הערב (ראשון) ב"כאן חדשות".

במקום להציבם רק במפקדות הקדמיות, כפי שנעשה בעבר, הכוונה היא שהלוחמים ישתלבו ישירות עם הפיקוד הבכיר בשטח. מטרתם – לשמש גורמי מקצוע לנושא החטופים, להיות חשופים למידע העדכני ביותר, ולהעניק ייעוץ והכוונה בזמן אמת תוך כדי הלחימה.

המהלך נובע בין היתר מחשש שהביע הרמטכ"ל אייל זמיר בדיוני הקבינט, לפיו התמרון הקרקעי עשוי לסכן את חיי החטופים. שילובם של לוחמי מפקדת השו"ן בצמוד למפקדים נועד לתת מענה לסיכון הזה ולהבטיח שהשיקול של החטופים יעמוד לנגד עיני מקבלי ההחלטות גם במהלך הקרבות עצמם.

עוד באותו נושא אחרי חיסול אבו עוביידה: העקיצה החדשה של צה"ל לחמאס 19:54 | חדשות סרוגים 0 1 👏

עוד דווח כי בימים האחרונים פנו משפחות חטופים פנו לבכירי הדרג הצבאי והעבירו להם מסר חד וברור: גם אם תתאפשר הזדמנות מבצעית לחילוץ יקיריהם – אין לבצע אותה במסגרת פעולה צבאית.

בפנייה הסבירו המשפחות כי החשש הגדול הוא שפעולת חילוץ עלולה להוביל להוצאה להורג של החטופים. לדבריהן, הדרך היחידה לשחרור היא באמצעות עסקה – ולא בפעולה צבאית מסוכנת. בעבר הציגו חלק מהמשפחות עמדה דומה בפני גורמי צה"ל העוסקים במו"מ, אולם הפעם הן הרחיבו את מעגל הפנייה והציבו את הדרישה גם בפני בכירי הצבא.

המשפחות אף הזכירו את דבריו של הרמטכ"ל אייל זמיר בישיבות הקבינט, שם התריע כי ההשתלטות על העיר עזה עלולה לסכן את חיי החטופים.