מלכת היופי לשעבר שחזרה בתשובה, מור ממן, מתגרשת מבעלה דוד אזולאי לאחר שלושה חודשי נישואים בלבד. השניים, שהכירו באמצעות שידוך, החליטו להפריד כוחות זמן קצר אחרי נישואיהם, וממן הסירה את כל התמונות המשותפות שלהם מהרשתות החברתיות.

הגירושים הנוכחיים הם הגירושים השניים של ממן, ששנתיים לאחר שהתגרשה מבעלה לשעבר, פרנק אמסלם – אבי שני ילדיה, חזרה שוב לחופה.

היא נישאה לאזולאי, איש עסקים ואב לילדים, והשניים נישאו תוך חודשיים מרגע ההצעה. אולם, הנישואים לא צלחו, וכעת ממן עומדת שוב על מדרגות הרבנות. היא צפויה לעזוב את מקום מגוריה הנוכחי ולעבור להתגורר בנתניה עם שני ילדיה.