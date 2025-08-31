ארגון הטרור החות'ים ירה לפני זמן קצר טיל בליסטי לכיוון ישראל שהתפרק בדרכו: לא יופעלו אזעקות

ארגון הטרור החות'ים ירה הערב (ראשון) לפני זמן קצר טיל בליסטי לכיוון ישראל שהתפרק בדרכו.

מוקדם יותר היום איראן איימה בתגובה חריפה נגד ישראל בעקבות התקיפה בתימן. בכירים באיראן, בהם נשיא המדינה וראש מערכת המשפט, פרסמו הצהרות חריפות נגד ישראל, לצד איום ישיר מצד משמרות המהפכה.

משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי התקיפות הישראליות "ילבו עוד יותר את להבות הכעס הקדוש, האנטי-הגמוניה וההתעוררות האנטי-ישראלית באזור". בהודעתם איימו כי "ההתנגדות האסלאמית באזור תיתן תגובה מצערת לישראל" וכי "לא יחסכו מאמץ להתעמת עם ישראל ותומכיה".