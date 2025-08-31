אלפי אפגנים נקלטו בבריטניה לאחר עליית הטאליבן – אך נדחו כפליטים ואינם מורשים לשוב למולדתם, ונותרו לכודים במדינה ללא מעמד וללא עתיד

אנגליה ניצבת בפני מבוכה לאומית: אלפי פליטים אפגנים שהגיעו אליה מאז עליית הטאליבן לשלטון תקועים במדינה ללא פתרון. תחילה קלטה אותם הממשלה, אך כעת היא מסרבת להעניק להם מעמד פליט – ובמקביל גם אינה מוכנה להחזירם לאפגניסטן, שכן אינה מכירה בשלטון הטאליבן.

התוצאה היא מלכוד: אלפי אנשים, בהם מאות נשים ובנות הסובלות מהגבלות קשות בארצן, חיים שנים בבתי מלון ומגורי ביניים, ללא פרנסה וללא עתיד ברור. מאז 2021, רק תשעה אפגנים הוחזרו באופן רשמי למולדתם.

מבקרי המדיניות טוענים כי מדובר בכישלון כפול: בריטניה פתחה את שעריה אך לא נערכה לטפל במבקשים, וכעת היא מפקירה אותם במצב של “לימבו” מתמשך. הנתונים מראים על ירידה חדה באישור בקשות המקלט – מ־99% ב־2023 ל־37% בלבד במחצית הראשונה של 2025.

המשמעות: יותר מ־10,000 בני אדם עלולים להישאר ללא סטטוס חוקי, במבוי סתום שאיש לא יודע כיצד ייפתר