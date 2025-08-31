לאחר חיסול דובר חמאס אבו עוביידה, צה"ל פרסם סרטון אירוני המדגיש את ההישגים במאבק נגד הארגון והתחייב להמשיך בחיסולים עד לכניעת חמאס.

לאחר שאישרו רשמית את חיסולו של דובר חמאס, אבו עוביידה, דובר צה"ל בערבית פרסם סרטון בו הוא עוקץ את חמאס על רקע רשימת המחוסלים הארוכה משורות הארגון, והתחייב כי החיסולים לא יפסקו עד לכניעת חמאס.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . העקיצה לחמאס, צילום: דובר צה"ל בערבית.

בסרטון צוין כי אבו עוביידה, כמו אחרים במנהיגות חמאס, הסתתר מאחורי מנהרות, נשים וילדים, ומאחורי מסכות וצללים. דובר צה"ל הציג את החיסול כצעד נוסף במאבק המתמשך נגד הארגון, וציין כי העקיצה נועדה להבהיר: "כמו דומינו, מנהיגות חמאס נופלת עד לקריסתה המוחלטת בקרוב, אם ירצה אללה".

עוד באותו נושא תקיפה נוספת בלבנון: איש חיזבאללה חוסל מהאוויר 17:36 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הסרטון משדר מסר ברור לחמאס ולתומכיו על נחישות ישראל להמשיך בחיסולים ממוקדים עד להשגת מטרותיה. חיסולו של אבו עוביידה נחשב להישג משמעותי עבור מערכת הביטחון הישראלית, שכן הוא היה הפנים הציבוריים של חמאס ומפיץ עיקרי של תעמולת הארגון.