מפקד אוגדת איו"ש הנכנס: "המצב המבצעי במחנות הפליטים ובערים הפלסטיניות השתנה ללא היכר, וההתיישבות ממשיכה להתפתח"

מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט אמר היום (ראשון) במעמד חילופי מפקד אוגדת יהודה ושומרון: "השינוי בעקבות המלחמה היה נדרש, שכן הסיכון כי מתקפה דומה תתרחש בזירת מרכז ריחף באוויר. קבענו כבר אז ראשית, כי לא סומכים על הרתעה והתרעה"

מתוך דבריו: "זירת מרכז היא חזית בפני עצמה, והאיום ממזרח לא נעלם מעיננו. ה7- באוקטובר תפס את זירת איו"ש עמוק בתוך מבצע שובר גלים ושלושה חודשים לאחר מבצע "בית וגן" במחנה הפליטים ג'נין. השינוי בעקבות המלחמה היה נדרש, שכן הסיכון כי מתקפה דומה תתרחש בזירת מרכז ריחף באוויר. קבענו כבר אז ראשית, כי לא סומכים על הרתעה והתרעה.".

האתגרים של מפקד אוגדת יו"ש החדש

שנית, כי את האויב נבחן לפי יכולותיו ואותן נסכל בנחישות, ושלישית, כי את הבעיות צריך להרוג בעודן קטנות ולא לחכות שיגדלו. וביחס להפרות הסדר קבענו והכרזנו כי "אנו לא מכילים את הפרות הסדר אלא מכלים אותן ובאופן מיידי" . וחודשיים וחצי בתוך המלחמה, עם דחייה קלה ומובנת לאור המציאות המבצעית שנכפתה עלינו, נכנסת, אתה יקי, לתפקיד מפקד אוגדת איו"ש".

מפקד אוגדת איו"ש היוצא: "הפצועים שלנו – הם לא מחיר המלחמה השקטה – הם מגש הכסף של תקומת ישראל וביטחונה"

מתוך דברי תת אלוף יקי דולף מפקד האוגדה היוצא: "אנשי ההתיישבות כולה, לראשי המועצות, לקב"טים, לרבש"צים, לאיגוד החוות והחוואים, לאנשים

היקרים שפתחו את ליבם וביתם תמיד – התיישבות חזקה, ערכית, שתורמת לביטחון אבל בעיקר תורמת לרוח הלוחמים ועושה זאת ביד רחבה. בין כל ההצלחות, היו גם כישלונות – אזרחים שנהרגו ונפצעו, לוחמים שנפלו ונמצאים אצלי בלב כל הזמן. המשפחות השכולות".

"הפצועים שלנו – הם לא מחיר המלחמה השקטה – הם מגש הכסף של תקומת ישראל וביטחונה. אין יום שאני לא חושב על הכישלונות האלו ועל המשפחות. ואין משימה שלא מקבלת "פעל" בלי שאני חושב על הלקחים מהפעולות הקודמות. אין יום שאיני נושא עמי גם את הדאגה לחטופות והחטופים שלנו. אלו שכשלנו

בשמירה עליהם בשבעה באו קטובר. נחרף את נפשנו ונעשה כל מה שנוכל כדי להחזיר אותם – אזרחי ישראל הם ה"מה" שלנו".

תת אלוף קובי הלר מפקד האוגדה הנכנס: "המצב המבצעי במחנות הפליטים ובערים הפלסטיניות השתנה ללא היכר, ההתיישבות ממשיכה

לצמוח ולהתפתח ותחושת הביטחון השתפרה מאוד. לצד זה פגשתי תהליכי למידה משמעותיים שקיימת, פעלת לטיפול באנשי המילואים, הסדיר והקבע ומיסדת תפיסה מבצעית ברורה להפעלה ובניין כוח בכלל החתכים. אני רוצה להודות לך על תהליך הלמידה, על פתיחות יוצאת דופן בהעברת התובנות המרכזיות ועל חברות לאורך שנים".