מרלה־סווניה ליביך, נאו־נאצי גרמני מוכר שבעבר נקרא סוון ליביך, מעורר סערה מחודשת באירופה. ליביך, שנידון למאסר על עבירות שנאה והסתה, היה אמור להתייצב לאחרונה בבית הכלא לנשים בכמהניץ, אך נעלם רגע לפני תחילת ריצוי עונשו.

אחת הסיבות שהסיפור מעורר עניין רב היא העובדה שליביך שינה את מינו מזכר לנקבה בשנים האחרונות – מהלך שנתפס על ידי פרשנים כמהלך טקטי וציני שנועד לאפשר לו לרצות עונש בכלא נשים, במקום במתקן גברים שבו היה עלול להיתקל באיומים ממשיים על חייו.

במקום להגיע לשערי הכלא, ליביך הופיע ברוסיה. ברשתות החברתיות פרסם תמונות ממוסקבה תחת הכותרת “From Moscow with Love”, לצד טענות כי הוא מנהל שיחות עם גורמים המקורבים לקרמלין. בהמשך הודיע כי בכוונתו להגיש בקשת מקלט בארצות הברית, שם לטענתו “הביעו עניין” בעניינו.

הפרשה, שדווחה לראשונה באתר Euronews, מעוררת ויכוח ציבורי חריף בגרמניה. מצד אחד, היא מציפה שאלות על ניצול פרצות במערכת הכליאה והיחס לזהות מגדרית של אסירים; מצד שני, היא מדגישה פעם נוספת את הקשרים המורכבים והמסוכנים בין גורמי ימין קיצוני וניאו נאצים באירופה לבין רוסיה.

בינתיים, ליביך ממשיך לנהל את סיפור הבריחה שלו מעל גבי הרשתות, כשגרמניה ממתינה לראות האם יוסגר – או שימצא לעצמו בית חדש מעבר לים