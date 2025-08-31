מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תא"ל יקי דולף, מסיים את תפקידו; על כתפי מחליפו, תא"ל קובי הלר, מונחים אתגרים מורכבים במיוחד הכוללים ירידה בטרור והיערכות מול החמאס, במרחב רווי אוכלוסיות

אחרי 20 חודשים בלבד סיים הערב תא"ל יקי דולף את תפקידו כמפקד אוגדת יהודה ושומרון.

אין ספק, ויסלחו לי מפקדי האוגדות האחרות ברחבי המדינה, אוגדת יו"ש שונה מכל האוגדות האחרות ברחבי הארץ.

אוגדת יהודה ושומרון היא היחידה שבה ישנה מעורבות אדירה בין אוכלוסייה יהודית גדולה המוערכת בלמעלה מחצי מיליון מתיישבים לבין כשני מיליון פלסטינאים, כבישים לאורך ולרוחב שחוצים את כל אזור יהודה ושומרון, מאות כפרים ערבים בשליטה פלסטינאית (לפחות כרגע), ומתיישבים שמחד רוצים את הרוגע ואת השלווה, ומאידך גם רוצים לראות את עצמם או לפחות חלקם כמתיישבים שווים לשאר חלקי הארץ.

בפני מפקד האוגדה החדש – תת אלוף קובי הלר – שסיים לא מכבר את תפקידו כמפקד חטיבת הקומנדו, עומדים אתגרים לא פשוטים ובהם: הקשר החשוב והעמוק עם המתיישבים, עם ראשי ההתיישבות שם עם מנהיגי 'נוער הגבעות' עם ראשי ערים, עם המשטרה על כל כגפיה וכמובן עם ראשי ההתיישבות הפלסטינאית גם בערים גם בכפרים גם במרחבים האחרים.

חלק ניכר מזמנו יוקדש בידי תת אלוף הלר לקשרים האישיים בין כל הגופים ובין כל האישים שהזכרנו.

יעד נוסף שיעמוד בפני מפקד האוגדה החדש הוא שמירת המצב הביטחוני כשכאן נרשמה בשנה וחצי האחרונה ירידה של למעלה מ 80% בהיקף הטרור דבר שצריך לשמרו ואף להגדילו והוא משימה יומיומית ואפילו לעיתים שעתית.

המשימה הבאה שעומדת בפני מפקד האוגדה החדש הוא החמאס. אחרי שהאחרון כמעט והובס ברצועת עזה ואין לו יותר אחיזה לא בלבנון לא בסוריה ולא במקומות אחרים רצון החמאס הוא רצון מפעיליו כמו האיראנים יהיה להדליק מחדש את יהודה ושומרון ועל מפקד האוגדה החדש יהיה לדאוג שדבר זה לא יעלה בידיהם.

גם שחרורם הצפוי של אלפי מחבלים בהינתן עיסקה בעזה שחלקם יגיע ליו"ש הינו אתגר.

אתגר נוסף שיעמוד בפני מפקד האוגדה הוא להציב את יהודה ושומרון בראש סדר העדיפויות מחדש, לדאוג להביא לשם כוחות מיומנים וטובים ולוודא שגזרת האוגדה תהיה שקטה ונוחה למתיישבים ולכל מי שנע בצירים שם.

זו עבודה קשה, שונה מחטיבת קומנדו או יחידות עילית אחרות והמשימה והאתגרים מוטלים כעת על כתפיו.

קובי פינקלר הוא הפרשן הצבאי של אתר סרוגים