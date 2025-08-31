הפגנות אלימות באינדונזיה בעקבות מותו של נהג אופנוע מעוררות חשש למשבר שלטוני ולמרד עממי, עם הרוגים ועימותים בערים מרכזיות.

לאורך הימים האחרונים, מה שהחל באינדונזיה כהפגנות סטודנטים ונהגים מקצועיים, הפל במהרה לפרעות אלימות המאיימות על הסדר השלטוני, מה קורה במדינה המוסלמית הגדולה בעולם, והאם יש סיכוי לנפילת השלטון?

ההפגנות ההולכות ומתרקמות באינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, מעוררות חשש מהתדרדרות למרד עממי רחב היקף. האירועים החלו בשבוע שעבר עם הפגנות של סטודנטים ונהגי אופנועים, אך במהרה התפשטו לכדי מהומות אלימות בערים מרכזיות כמו ג'קרטה, סורביה, באלי ומקאסר.

המצב הדרדר האופן חמור מהפגנות לפרעות אנטי-שלטוניות לאחר מותו של עאפן קורניאוון, נהג אופנוע בן 21, שנדרס על ידי רכב משטרתי במהלך הפגנה. האירוע עורר זעם ציבורי נרחב, והוביל לתקיפות של בנייני ממשלה, הצתות, ביזה ועימותים עם כוחות הביטחון.

נכון להיום, לפחות שלושה בני אדם נהרגו, מאות נעצרו, ומאות נוספים נפגעו. הנשיא פראבו סוביאנטו ביטל את ביקורו המתוכנן בסין, והכריז על חקירה מקיפה, אך גם הזהיר את המפגינים כי חלק מהמעשים נחשבים לבגידה ולטרור.

המחאות החלו כתוצאה מדיווחים על תכנון לנפח משמעותית את שכר חברי הפרלמנט במדינה ושל השרים, למרות קשיים כלכליים איתם מתמודדים שורה של ציבורים. הנשיא הודיע לאחרונה כי הוא מתנצל על דריסת הצעיר למוות בידי המשטרה, והודיעה על ביטול תוכניות העלאת השכר, אך לא נראה כי הדבר שיכך את זעמם של המתפרעים והמפגינים.

רק אמש נבזז ביתה של שרת האוצר האינדונזית סרי מלאייאני, מתפרעים פרצו למתחם, הציתו אותו ובזזו חפצים יקירי ערך. הצבא נאלץ לפלוש למתחם ולהשליט סדר כנגד האזרחים.

לא ברור אם ההפגנות, שנמשכות גם בימים אלה צפויות להירגע בקרוב, אם האם הממשלה תחליט להפעיל יותר כוח כנגד האזרחים, דבר שבעצמו עלול לגרור תגובת נגד חמורה. גורמים רבים חוששים כי המדינה נכנסה למה שמגדירים "סחרור מוות".

מצב בו כמעט כל פעולה יכולה להחמיר את המצב, וקיים סיכוי נמוך לשיפוץ האמון האזרחי. במערב חוששים כי המדינה המוסלמית הגדולה בעולם שמורכבת מאלפי איים מאוכלסים נפרדים עלולה להיגרר לאנרכיה, להתפצל ואפילו ליצור משבר מהגרים בינלאומי חדש.