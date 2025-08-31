שעות לפני החזרה ללימודים, אזעקות הופעלו במרחב עוטף עזה, אך התברר כי מדובר במטרת שווא. התושבים חוו שוב את החרדה המוכרת שהפכה למציאות של תושבי הדרום

שעות ספורות לפני שהתלמידים אמורים לחזור לספסל הלימודים, שוב התעורר האבסורד היומיומי של החיים בעוטף עזה. התרעות הופעלו במרחב, ושניות ספורות לאחר מכן כבר נשמע פיצוץ.

במציאות שנוצרה, תושבי הדרום חיים תחת הנחיה ברורה של פיקוד העורף, לפיה בכל אזעקה יש לרוץ למרחבים מוגנים בתוך שניות. אלא שבמקרה זה, כמו במקרים רבים אחרים, מדובר היה באזעקת שווא. דובר צה"ל עדכן כי בהמשך להתרעות שהופעלו, שוגר מיירט אחד לעבר מטרת שווא, והתרעות הופעלו על פי מדיניות.

עם זאת, בשטח איש לא יכול היה לדעת שמדובר באזעקת שווא, והתושבים נדרשו לרוץ למרחבים מוגנים. הורים וילדים חוו שוב את החרדה המוכרת, רגע לפני תחילת שנת הלימודים.