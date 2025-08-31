תקלה מבצעית של חיל האוויר סיכנה כוחות בשטח, כאשר מטוס קרב הטיל בשוגג פצצה בקרב מסוכנת למוצב צה"לי בצפון רצועת עזה

על פי הדיווח של תחנת הרדיו גלי צה"ל, מחדל מבצעי חמור נוסף של חיל האוויר התרחש ברצועה, כאשר מטוס קרב הטיל פצצה שפגעה בקרבה מסוכנת אל מוצב צה"לי בשטח הרצועה.

על פי הדיווח הראשוני, מטוס קרב הטיל פצצה בשוגג, שפגעה מאות מטרים בודדים ממוצב בו שהו באותו זמן כוחות וחיילים שפעלו בצפון הרצועה. האירוע לא גרם לנפגעים אך מעלה שאלות קשות בנוגע לתקלות המבצעיות בחיל האוויר, שזו איננה הראשונה בהן.

עוד באותו נושא

במהלך המלחמה דווחו על תקלות מבצעיות דומות, בהן מטוס קרב שהטיל בשוגג פצצה בתוך שטח ישראל סמוך ליישובים בעוטף והפעלת אש בשוגג סמוך לכוחות ויחידות.

עד כה לא נמסרה תגובה למקרה מגורמים רשמיים בחיל האוויר, או מדובר צה"ל.