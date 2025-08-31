העיתונאית ואשת התקשורת, דניאל רוט אבנרי – מגישת תוכנית הלילה והמהדורה המוקדמת בשישי בערוץ i24NEWS – חשפה את החרמות שעברה בעקבות השתתפותה כפאנליסטית בתכנית 'אולפן שישי' בו היא הציגה את דעותיה הימניות.
בתוכנית "שיחת נפש" עם פרופ' יורם יובל בערוץ i24NEWS, חשפה רוט אבנרי: "חוויתי רמת בדידות מטורפת. בפן האישי, בעקבות אולפן שישי,
חיי התפרקו. ואני אסביר. קודם כל, כל החיים החברתיים שלי השתנו לחלוטין. חברות זרקו אותי אחת-אחת. אני אתן לך דוגמה".
"אחת מחברותיי הטובות ביותר, שזו אישה מדהימה, כך חשבתי, שאין לה מושג מה ההבדל בין יאיר לפיד לבני גנץ למשל. יום אחד הודיעה לי שהיא לא מעוניינת להיפגש איתי משום שאני אדם מסוכן למדינת ישראל". שאלתי אותה 'מאיפה הבאת את זה?'. היא אמרה לי: 'בעלי צופה באולפן שישי, וזה מה שהוא אמר לי'.
רוט אבנרי סיפרה כי "חברות של שנים נזרקה על הזבל. חברת ילדות אומרת לי שאני אדם מסוכן. אני הולכת לחברה אחרת. לבקר אותה אחרי לידה. הבעל שלה לא מוכן שאני אכנס הביתה. כי אני מכניסה לו הביתה דיקטטורה. כי אני אהפוך אותה להיות שפחה. אז היא יורדת למטה להיפגש איתי למטה בסתר, כדי שהוא לא ידע שאני מגיעה אליה הביתה".
עוד היא סיפרה כי "אני מקבלת איומים מהאנשים הכי קרובים אליי. הכי קרובים אליי, אני סובלת מחרמות, כאילו רמת בדידות מטורפת. אבל אני יכולה להגיד לך שאנשים שכתבו לי דברים נוראים, וסיפרו לי, והחרימו אותי, הפכו את חיי לגיהנום אישי, ברמת החרמות והעלבונות, זה אנשים שהיום מנסים לחזור ולהיות איתי בקשר. אבל אני לא רוצה לשמוע מהם. הם העבר".
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
יושר
לא לפחד תמשיכי עם האמת שלך גם אני עברתי החרמות מחברים שחשבתי שהם משפחה הם יום אחד יתעוררו18:01 31.08.2025
או ... שיום אחד אתה תתעורר ותגלה שאין מדינה, כי מושחתיהו גמר אותה ... זו גם אפשרות ... והאמת זו האפשרות הכי סבירה ... שיהיה לך ולה בהצלחה .
.18:11 31.08.2025
את יודעת ... "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה , מבלי שמורין על כך מלמעלה ..." אז תסקי לבד את המסקנה ...
את אולי לא מסוכנת ואולי כן , אני לא יודע , אבל רק מלהסתכל לאן הגענו בשנתיים , צריך להבין , שנתניהו הוא ערפד ששותה את דם חיילנו ... שופך...
את אולי לא מסוכנת ואולי כן , אני לא יודע , אבל רק מלהסתכל לאן הגענו בשנתיים , צריך להבין , שנתניהו הוא ערפד ששותה את דם חיילנו ... שופך אותו כמו מים למען מטרה אחת שימור התחת הרקוב שלו על כסאו , וזאת כדי לבטל את משפטו ... כל השאר לא מעניין אותו , לא 2000 חללים, לא 20,000 פצועים, לא 20,000 הלומי קרב , לא 50 החילים שהתאבדו ... הוא לא סופר אתכם ממטר , רק הכסא ... ואם צריך בשביל זה להעיף את גלנט , הרצי , רונן בר , אדלשטיין , או כשהצבא בחוסר כוח אדם מטורף , להעביר חוק פטור לזבל ה החרדי ... שיהיה ... למי אכפת ? עוד 20 חטופים מתים , טיפה באוקיינוס המוות שאנחנו טובעים בו , מלאך המוות והשטן עשו ברית עם מלאך החבלה נתניהו... והטפשים צוהלים... וחושבים שמושחתיהו הכי חכם בעולם ...המשך 18:08 31.08.2025
מישהי
גם אני מרחיקה את ילדיי מביביסטים כמו מאש. הם הביאו את זה על עצמם!18:17 31.08.2025
שפוי אחד
לא יודע מי את. אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה על הבית ויש אכן יריבות קשה בין ימין ושמאל. כך זה במלחמה. מכירה המון שהרחיקו ביביסטים מהם.18:15 31.08.2025
חזקי ואמצי.
תלכי עם האמת שלך שהיא האמת של רוב רובו של הציבור. לרשע השמאלני האלים אין גבולות.18:26 31.08.2025
או ... שיום אחד אתה תתעורר ותגלה שאין מדינה, כי מושחתיהו גמר אותה ... זו גם אפשרות ... והאמת זו האפשרות הכי סבירה ... שיהיה לך ולה בהצלחה .
.18:11 31.08.2025
