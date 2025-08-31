העיתונאית ואשת התקשורת, דניאל רוט אבנרי, חשפה את החרמות שעברה לאחר בעקבות דעותיה הימניות: "חברת ילדות אמרה לי שאני אדם מסוכן"

העיתונאית ואשת התקשורת, דניאל רוט אבנרי – מגישת תוכנית הלילה והמהדורה המוקדמת בשישי בערוץ i24NEWS – חשפה את החרמות שעברה בעקבות השתתפותה כפאנליסטית בתכנית 'אולפן שישי' בו היא הציגה את דעותיה הימניות.

בתוכנית "שיחת נפש" עם פרופ' יורם יובל בערוץ i24NEWS, חשפה רוט אבנרי: "חוויתי רמת בדידות מטורפת. בפן האישי, בעקבות אולפן שישי,

חיי התפרקו. ואני אסביר. קודם כל, כל החיים החברתיים שלי השתנו לחלוטין. חברות זרקו אותי אחת-אחת. אני אתן לך דוגמה".

"אחת מחברותיי הטובות ביותר, שזו אישה מדהימה, כך חשבתי, שאין לה מושג מה ההבדל בין יאיר לפיד לבני גנץ למשל. יום אחד הודיעה לי שהיא לא מעוניינת להיפגש איתי משום שאני אדם מסוכן למדינת ישראל". שאלתי אותה 'מאיפה הבאת את זה?'. היא אמרה לי: 'בעלי צופה באולפן שישי, וזה מה שהוא אמר לי'.

רוט אבנרי סיפרה כי "חברות של שנים נזרקה על הזבל. חברת ילדות אומרת לי שאני אדם מסוכן. אני הולכת לחברה אחרת. לבקר אותה אחרי לידה. הבעל שלה לא מוכן שאני אכנס הביתה. כי אני מכניסה לו הביתה דיקטטורה. כי אני אהפוך אותה להיות שפחה. אז היא יורדת למטה להיפגש איתי למטה בסתר, כדי שהוא לא ידע שאני מגיעה אליה הביתה".

עוד היא סיפרה כי "אני מקבלת איומים מהאנשים הכי קרובים אליי. הכי קרובים אליי, אני סובלת מחרמות, כאילו רמת בדידות מטורפת. אבל אני יכולה להגיד לך שאנשים שכתבו לי דברים נוראים, וסיפרו לי, והחרימו אותי, הפכו את חיי לגיהנום אישי, ברמת החרמות והעלבונות, זה אנשים שהיום מנסים לחזור ולהיות איתי בקשר. אבל אני לא רוצה לשמוע מהם. הם העבר".