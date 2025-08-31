גל חדש של מחאות מתחיל לבעבע במסדרונות האקדמיה האיראניים, הפגנות סטודנטים נגד שכר הלימוד הגבוהה מתחילות להתרחב להפגנות אנטי-שלטוניות

לאחר התבוסה במלחמה עם ישראל, משבר המים הקטסטרופלי, והמכה הכלכלית שספג המטבע האיראני בשבועות האחרונים. גורמי אופוזיציה איראניים מדווחים על תחילתן של הפגנות חדשות כנגד השלטונות.

על פי דיווחים פנימיים ממקורות איראניים, שורה של מחאות והפגנות החלו להתפתח לאחרונה בשטח. במיוחד בקמפוסים ואוניברסיטאות, שם מוחים הסטודנטים כנגד השלטונות וכנגד המדיניות הכלכלית.

בדיווחים ראשוניים נטען כי מחאות שהחלו כנגד שכר הלימוד העולה במרכזים האקדמאיים האיראניים, מפתחות ומתקבצות למחאות אנטי-שלטוניות. עד כה לא ברור מה גודלן, והאם יצליחו לפרוץ את גבולות הגזרה של מחאות סטודנטיאליות.

עוד באותו נושא איראן מאשימה: זו המדינה השכנה שישראל תקפה אותנו ממנה 16:57 | יאיר אמר 1 1 😀

אך החשש בקרב השלטונות האיראניים גובר לאחרונה, על רקע משבר כלכלי, חברתי ומדיני כולל. במסדרונות השלטון כבר סברו שחזרתן של סנקציות אירופאיות תהווה מכת מוות לשלטון האייתולות, וכעת נותר לראות עד כמה יגדלו כמות המפגינים וכמה מהאש תכוון ישירות לשלטונות.