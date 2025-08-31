איראן מאשימה את ישראל בתקיפות דרך שטחה של אזרבייג'ן, בעוד באזרבייג'ן מכחישים את ההאשמות ומדגישים שאין פעולות צבאיות משטחם נגד איראן.

איראן ממשיכה לחפש אשמים בתבוסה כנגד ישראל, והפעם מפנה אצבע מאשימה אל עבר שכנתה מצפון. על פי גורמים בכירים במשטר האייתולות, אזרבייג'ן אפשרה לישראל לבצע תקיפות באיראן מתוך שטחה.

אבראהים עזיזי, ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני, ציין: "כוחות הגבול הודיעו שהמשטר הציוני השתמש בגבול האזרי, ואנו חוקרים את הנושא." הנשיא האיראני קרא לנשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב לפתוח בחקירה רשמית ולהביא ראיות אם אכן אירעו הפרות.

באזרבייג'ן מכחישים את ההאשמות. דובר משרד החוץ האזרי, איכאן חג'יזאדה, אמר שהדברים חסרי בסיס ומסוכנים, וציין כי המדינה לא מאפשרת פעולות צבאיות נגד איראן משטחה. בנוסף גורמים בכירים בשלטונות האזרים תקפו את האמירה וקראו לה: "חסרת כל ביסוס, האשמה ריקה מתוכן".

בין ישראל ואזרבייג'ן קיימים קשרים אסטרטגיים ביטחוניים רחבים, וספקולציות רבות עלו בשנים האחרונות לגבי אפשרות שכזו. אך ללא הוכחות חותכות קשה להתייחס לטיעונים האיראניים יותר מאשר כזריקת האשמות.