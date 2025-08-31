שורד השבי עידן אלכסנדר, שוקל לחזור לצבא ולהתגייס לתפקיד קבע, אלכנסדר חייל בודד שעלה לארץ כדי להתגייס וכעת שוקל לעשות זאת שוב

שורד השבי עידן אלכסנדר, עלה לבדו לארץ כדי להתגייס לשבי, נחטף כשסגר את שמחת תורה למרות שאמו הייתה בארץ והיה רשאי לבקר אותה ועל פי הדיווח (ראשון) בישראל היום הוא שוקל לחזור לצבא ולחתום קבע.

אלכסנדר, נמצא בביתו בארצות הברית, על פי הדיווח הוא נמצא בקשר עם רשויות הצבא במטרה לחזור ולשרת, החלטה שיקבל בקרוב. הוא שרד בשבי הפצצה על המתחם שאבטח את המנהרה שבה הוא הוחזק בידי ארגון הטרור. חלק מפיר המנהרה קרס באותו יום, ועידן ספג פציעה בכתך ובידיים. הוא שוחרר כ"מחווה" מצד חמאס עבור טראמפ.

עוד באותו נושא מבצע במרכז הרצועה: פרטים נוספים על חילוץ גופות החטופים 16:10 | קובי פינקלר 3 3 😢

לפני יומיים במבצע במרכז הרצועה הובאו גופתויהם של אילן וייס ז"ל, בן ה-55 ועידן שתיוי בן ה-28 שנרצחו ב-7 באוקטובר 2023.

עידן שתיוי נחטף לרצועת עזה ב-7 באוקטובר אחרי שהיה בפסטיבל הנובה ברעים. כשהתחילה המתקפה של חמאס, הוא סייע לאנשים שפגש להימלט והסיע אותם צפונה – תוך כדי שהם נתקלים בירי מחבלים. בשלב מסויים, רכבו הותקף על ידי המחבלים – ומספר ימים לאחר מכן אותרו גופותיהם של שני חבריו שעידן ניסה להציל.