שון יפישין, מהדמויות האהובות של "האח הגדול", התפרץ על יובל לוי בריב סוער ששינה את התמונה. ברשת טוענים שהפרצוף האמיתי של שון נחשף, בזמן שיובל דווקא מתחזק בחוץ

העונה הסוערת של "האח הגדול" ממשיכה לספק רגעים בלתי צפויים, והפעם – פיצוץ גדול בין שניים מהדיירים הפופולריים ביותר בבית: שון יפישין ויובל לוי.

שני אהובי הקהל

יובל לוי, שנחשב לאחד המועמדים הבולטים לזכייה, זכה לאהבת הקהל בזכות הרגישות, הצניעות והלב הגדול שלו. למרות זאת, הוא התקשה להתחבר לדיירים אחרים והסתפק בקשר קרוב עם שני. רק אחרי הפרידה משני ולאחר ששלקה נכנסה לבית והמליצה לו "להיפתח יותר" – ניסה יובל להתקרב לשאר הדיירים. חלק מהדיירים בבית פירשו את המהלך כאסטרטגיה קרה, אבל הצופים בחוץ רואים בו תהליך אישי אמיתי.

שון יפישין, שנכנס לבית בכניסה השנייה, נבנה מול הצופים כ"גיבור הערכי" של העונה – לוחם מילואים, עוזר תמידי, מבשל, מנקה ומכבד נשים. במשך יותר מ-40 ימים שמר על תדמית כמעט מושלמת, ורבים ראו בו מועמד ודאי לגמר, ואפילו לזכייה.

אבל, כמו שקורה בבית האח הגדול – המתח בסוף מתפרץ, ושני הדיירים האהובים ביותר בבית נקלעו לריב לא פשוט.

צפו בריב של שון ויובל:

כשיובל אמר לשון: "מה אתה קופץ כל דבר, אני לא מבין" – זה היה הניצוץ שהצית את אחד הרגעים הנפיצים של העונה. שון התפרץ: "שלושה ימים אתה יושב עם מוגרבי, צוחק, משתנה אחרי 40 וכמה ימים שאני פה… אתמול בשולחן כולם צחקו, והיום מוגרבי זרק דברים – ואתה חיפשת רק אותי לענות ולהגיב."

בהמשך, כשיובל הרים את ידו בתנועה שנועדה להרגיע ולסמן לשון להוריד את הקול, זה רק ליבּה את האש. שון התעצבן עוד יותר ותקף: "אל תעשה לי עם הידיים כאילו אתה איזה מישהו". יובל ניסה להרגיע אותו ואמר: "לא להרים את הקול", אבל שון לא עצר שם והשיב בכעס: "לא סופר אותך."

התדמית נסדקה

אבל ההתפרצות על יובל שינתה את התמונה. הדימוי המושלם של שון נסדק, והצופים פתאום ראו צד אחר. מהרגע הזה רבים טענו שהפרצוף האמיתי שלו נחשף, והקהל – ואפילו חלק מהמעריצים הגדולים שלו, התחיל להתהפך עליו. הריב עורר תגובות רבות, ושון ספג ברשת ביקורת חריפה: "שון נגרר אחרי איסקוב", "שון הפך להיות העובד החדש בגלידריה של איסקוב", "המלצה שלי לשון: תשתוק", "מה ניהיה משון", "כל משחק הוא זמני", "מתגלה הפרצוף האמיתי שלו" ועוד תגובות רבות.

האם שון יצליח לשמור על התדמית החיובית שזכה לה מהצופים, או שההתפרצות מול יובל סימנה את תחילת הנפילה שלו ואת אובדן המיליון?