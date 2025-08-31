טראמפ אסר על כניסת אבו מאזן ועוזריו לעצרת האו״ם. האיחוד האירופי מפעיל לחץ כבד על וושינגטון לחזור בה כדי לא לפגוע במאמצי התיווך בעזה.

לאחר שמחלקת המדינה של ממשל טראמפ הודיעה בסוף השבוע כי לא תאושר כניסתם של גורמים פלסטינים לעצרת הכללית של האו"ם – כולל יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן – גובר הלחץ האירופי על וושינגטון לשנות כיוון.

האיחוד האירופי פרסם הודעה רשמית בה קרא לארצות הברית "לכבד את הכללים הבינלאומיים ולאפשר לכל נציגי המדינות והגורמים הרשמיים להשתתף במושב הקרוב של העצרת". לדברי בכירים בבריסל, מניעת כניסה של אבו מאזן וגורמים נוספים "פוגעת במאמץ הדיפלומטי להביא לסיום המלחמה בעזה ובמאמצים לשיקום התהליך המדיני".

המהלך האמריקאי מגיע על רקע ההסלמה המתמשכת ברצועת עזה והיחסים המתוחים בין וושינגטון להנהגה הפלסטינית. הבית הלבן הדגיש כי מדובר בצעד ביטחוני ובמחאה על "חוסר שיתוף פעולה של הרשות הפלסטינית במאבק בטרור", אך גורמים מדיניים באירופה מזהירים כי החרפת הבידוד תוביל להעמקת המשבר האזורי.

עוד באותו נושא מעל 2 מיליון מפונים: כך נראית התכנית של טראמפ לרצועת עזה 14:47 | חדשות סרוגים 2 1 😢

במקביל, מקורות באו"ם ציינו כי המזכ"ל אנטוניו גוטרש פועל מול הממשל האמריקאי בניסיון למצוא נוסחת פשרה שתאפשר לפחות נציגות מוגבלת של הרשות הפלסטינית באירועי העצרת.