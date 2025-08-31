זה לא סתם יום של חול, זה יום של סופת חול קיצונית. השמיים והארץ בחבל סיסתאן בדרום מזרח איראן נצבעו בצהוב בעקבות סופת חול שהגיעה ככל הנראה ממדבר לוט צפונית מערבית לחבל.
סופת החול הקיצונית באיראן
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
סיסתאן ובלוצ'יסטן הם אזוריים מדבריים במזרח איראן, סמוך לגבול עם אפגניסטן. הטמפרטורה במדבר לוט ("המדבר הריק") מגיעה ל-50 מעלות ויותר ואילו היום נמדדות באזור רק 44 מעלות (אבל מרגיש כמו 42). הרוח הצפון מערבית מביאה את גרגרי החול לאזור הדרומי יותר וגרמה לשמיים להיצבע בצהוב.
הראות הפכה לאפסית, כשבקושי ניתן להבחין בעצמים הנמצאים במרחק של מטרים בודדים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים