סופת חול קיצונית בחבל סיסתאן – בדרום מזרח איראן גרמה לראות אפסית ולשמיים בצבע צהוב. הטמפרטורה עומדת על 44 מעלות. צפו

זה לא סתם יום של חול, זה יום של סופת חול קיצונית. השמיים והארץ בחבל סיסתאן בדרום מזרח איראן נצבעו בצהוב בעקבות סופת חול שהגיעה ככל הנראה ממדבר לוט צפונית מערבית לחבל.

סופת החול הקיצונית באיראן

סיסתאן ובלוצ'יסטן הם אזוריים מדבריים במזרח איראן, סמוך לגבול עם אפגניסטן. הטמפרטורה במדבר לוט ("המדבר הריק") מגיעה ל-50 מעלות ויותר ואילו היום נמדדות באזור רק 44 מעלות (אבל מרגיש כמו 42). הרוח הצפון מערבית מביאה את גרגרי החול לאזור הדרומי יותר וגרמה לשמיים להיצבע בצהוב.

הראות הפכה לאפסית, כשבקושי ניתן להבחין בעצמים הנמצאים במרחק של מטרים בודדים.