הבלוגרית חן קורן הדהימה את העוקבים שלה כששיתפה טקסט מטלטל: "עברתי טראומה קשה, ניצלנו בנס מטביעה בנהר. היינו עם כל הילדים. אני בוכה ברצף מאז". הסיפור המלא

חן קורן היא אושיית רשת דתייה עם למעלה מ-200 אלף עוקבים. היא משתפת מתכונים ואת חייה בזוגיות מעורבת, כאשר בעלה – אלון – חילוני. לאחרונה, השניים יצאו עם חמשת ילדיהם לטיול ארוך בארצות הברית, תוך שהם מתעדים את החוויות, האתגרים והרגעים המיוחדים. בין סיפורים על שמירת כשרות ושמירת שבת במסע, שיתפה קורן לאחרונה חוויה מטלטלת שכמעט הסתיימה באסון. בסוף השבוע האחרון, במהלך שיט קיאקים משפחתי, המשפחה כולה כמעט טבעה בנהר עם זרם חזק.

בוקר של השגחה או צירוף מקרים?

הסיפור, כפי שקורן שיתפה עם עוקביה, התחיל בבוקר לא שגרתי. "בהתחלה חשבתי שזאת ממש השגחה שפגשנו אותה. כי מה הסיכוי?" כתבה קורן. היא תיארה כיצד אותו יום התחיל בעצלתיים, בניגוד לקצב המהיר שאפיין את המסע שלהם. אלון, בן זוגה, לקח את בתם גלי והשאיר אותה לישון, בעוד הילדים עסקו בפעילויות לא שגרתיות כמו תרגילי חיבור והמנון אמריקאי. "זה היה בוקר מוזר ומאד לא אופייני למסע הזה," הודתה.

המשפחה הגיעה לעיירה קטנה, כזו ש"אמריקאים באים אליה להזדקן כי זול שם". שם, במקרה, פגשה קורן אישה בשם דורית, שהציעה להם להצטרף לשיט קיאקים. "פשוט מתחילת המסע אנחנו רואים בכל מקום את כולם עושים קיאקים, יוצאות לנו העיניים," כתבה. למרות תוכניותיו של אלון ליום שקט של סידורים, ההזדמנות נראתה מושלמת, והמשפחה התלהבה.

הרגע שבו הכל התהפך

השיט התחיל בהתרגשות גדולה, במיוחד עבור הילדים. אך תוך דקות ספורות, החוויה הפכה לסיוט. "לא עברו 5 דקות, בארי ושקד נסחפו קדימה בחרדה, אלון ניסה להתקרב אליהם והתהפך עם הקיאק," סיפרה קורן. הילדים גלי וצופו נפלו למים, ואלון נאבק להחזיק אותם. במקביל, הקיאק של קורן ועמליה התהפך, והשתיים נסחפו בזרם החזק.

"זהו, ראיתי את הסוף. פשוט ידעתי שזהו," כתבה קורן בתיאור דרמטי. היא תיארה כיצד נאחזה בענף, מחזיקה את עמליה בחוזקה, בעוד הזרם מאיים לסחוף אותן. "עמליה צורחת, רועדת, מחזיקה הכי חזק שלה. ואני מנסה לנשום. מים זו החרדה הכי גדולה שלי." היא ניסתה להרגיע את בתה, אך הודתה: "אני האמת גם לא מאמינה לעצמי."

ההצלה והתודה

לאחר שעה של מאבק, דורית, האישה שיזמה את השיט, חזרה נגד הזרם והגיעה אל קורן ועמליה. "זה לקח לה שעה אבל נתן לי שעה של תקווה," כתבה. קורן הצליחה להתקשר ל-911, בעוד אלון נאבק להגיע אליהן עם שאר הילדים. לבסוף, כולם הגיעו בשלום לגדה, הודות לעזרת המצילים, דורית ותמר, חברתה של דורית.

"אני חצי בחרדה חצי בהיי," שיתפה קורן. "אני מחבקת את תמר ודורית ובוכה בוכה. לא מבינה אם הן הצילו לנו את החיים או להפך." המשפחה חזרה הביתה מותשת, וקורן הזמינה מרגריטה כדי "לשרוד" את החוויה. בשבת, הם הגיעו ללאס וגאס והודו על הנס בבית חב"ד. "ה' עשה איתנו חסד ענק שהוציא את כל השבעה שלמים מהמים," כתבה.

לקחים לעתיד

קורן סיימה את הסיפור בהבטחה לילדיה: "אנחנו נגדל מזה, נתעצם, אין ברירה אחרת." היא הודתה לעוקבים על אלפי ההודעות שקיבלה, והוסיפה תובנה עמוקה: "חברה שלי שלחה לי השבוע שהיא חושבת שכשחז"ל אומרים שאין בעל הנס מכיר בנסו – הם מתכוונים שהוא לא מכיר את עצמו אחרי הנס."