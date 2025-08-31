העונה ה-12 של גולסטאר יצאה לדרך באפריקה החמה. תוכנית הדוקו-ריאליטי מספקת רגעי דרמה רבים, אבל כבר בפרק השני מתרחשת פציעה לא פשוטה – של קפטן הקבוצה, רון בי. צפו

ביום השני לצילומים בלבד, של עונתה החדשה של התוכנית "גולסטאר אפריקה", התרחשה הפציעה הראשונה לעונה. רון בי, קפטן הנבחרת, נפתע ופונה באמבולנס ביום השני לצילומים. העונה הושקה בפרק בכורה ביום חמישי האחרון, והפרק זכה למעל מחצי מיליון צפיות. הדרמה התרחשה על הדשא, כשהשחקנים המודאגים רצים אל הקפטן שלהם, ששכוב כאוב על הרצפה: "אני שומע צעקה", תיאר ליאל קוצרי, "אני פשוט רואה את רון ביטון על הדשא, צורח מכאבים, לא מגיב לאף אחד".

צפו בדרמה: הקפטן רון בי נפצע במהלך הפרק של "גולסטאר אפריקה":

גולסטאר הצצה הפציעה של רון בי (באדיבות HOT וadd)

"יש מצב שזה הסוף שך רון בי, שהוא סיים את הדרך שלו בגולסטאר", מסכמים המשתתפים, אחרי הרבה דמעות ודאגה.

העונה ה-12 של תוכנית הדוקו-ריאליטי של HOT ששברה את שיאי הצפיות והגיעה למיליוני צפיות, זמינה לצפייה ב-HOT, HOTVOD ו NEXT TV