אחרי מספר חודשים של ירידות, משרד האנרגיה עדכן כי מחיר הדלק יעלה ב-9 אגורות לליטר החל מהלילה בחצות. כל הפרטים

מכה לכיס: מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות הודיע על עדכון במחיר הדלק, שייכנס לתוקף בחצות הלילה (בין ראשון לשני). אחרי מספר חודשים של ירידות, החודש מחירי הדלק יעלו במעט.

על פי העדכון, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.16 ש"ח לליטר, עלייה של 9 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), המהווה עליה של אגורה אחת בהשוואה לעדכון הקודם.

באילת, המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.07 ש"ח לליטר, עלייה של 8 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), עליה של אגורה אחת מהעדכון האחרון.

במשרד האנרגיה הסבירו כי הירידה במחיר החודש נובעת מירידת המחיר הבינלאומי לבנזין וירידה בשער חליפין יציג ביחס למחירו בחודש קודם. "מינהל הדלק מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים" נמסר. "בהתאם לצו, מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון (להלן – המחיר הבינלאומי) בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף. התרגום לש"ח מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש".