יום אחרי שהצילו את חייה אחרי שנחנקה מממתק במעון יום בבני ברק, מתנדבי ארגון הצלה זכו לפגוש את התינוקת שהתעוררה בבית החולים. ההורים הודו בהתרגשות: "אתם עושים עבודת קודש"

ביום חמישי האחרון הוזעקו כונני ארגון הצלה למעון יום בבני ברק בעקבות דיווח על תינוקת שנחנקה מממתק. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שליבה חזר לפעום, היא פונתה להמשך טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה.

שעות ספורות לפני כניסת השבת, התקבל עדכון משמח שהתינוקת התעוררה. פראמדיק הצלה אליהו שמחון והכוננים דוד גרוס, מוישי אינדיג ודניאל הורברג נקראו על ידי ההורים לבית החולים, שם חזו בנס המרגש יחד עם ההורים.

"בלעדיכם אנחנו לא יודעים אם היינו זוכים לראות שוב את בתנו" הודו ההורים בהתרגשות. "אתם עושים עבודת קודש".

כונן הצלה דוד גרוס, שהיה הראשון במקום והחל בפעולות ההחייאה, שחזר בפני המשפחה: "כשהגעתי למעון מצאתי תינוקת כבת שנתיים מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלתי מיד בביצוע החייאה שכללה עיסויים והנשמות, ולאחר זמן קצר, בחסדי שמים, שב ליבה לפעום".

יו"ר הצלה אושי שלומוביץ, שהשתתף במפגש, חיזק את ההורים: "מתנדבי הצלה מורגלים בהצלת חיים יום-יום. עולם חסד יבנה נאמר על רגעים כאלה. אנחנו שמחים לעמוד תמיד לעזרת הציבור בשעת חירום".