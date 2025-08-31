ישיבת הממשלה השבועית, נערכה השבוע במיקום סודי מחשש לתגובה של החות'ים, אבל אם היה צריך קרב של ממש – שרי הליכוד בממשלה סיפקו אותו.
חברי הליכוד שמתחילים להריח את הפריימריז, מעלים את הטונים ומדליפים אותו לתקשורת, והפעם במוקד שרת המדע גילה גמליאל בקרב מול שר החינוך יואב קיש, על רקע החלטת הממשלה לקצץ קיצוץ רוחבי כדי לממן את אבטחת מוסדות החינוך.
אתה לא מבין את התקפיד שלך
במהלך הדיון, העירה גמליאל לקיש: "אתם חסרי אחראיות להביא החלטת ממשלה יממה לפני פתיחת שנת הלימודים – מה זה אומר שלא סגרתם חוזים?"
קיש: זה לא התפקיד שלי. אני דיברתי על זה.
גמליאל: כנראה אתה לא מבין את התפקיד שלך
קיש: כן אני יודע שהחלום שלך להיות שרת החינוך.
את הציטוטים הביא כתב i24 נדב אלימלך.
במהלך ישיבת הממשלה לעג נתניהו לחמאס, על כך שהם לא מוציאים הודעה על מותו של אבו עוביידה, בטח בגלל שחסר להם דובר.
נתן
אוסף של חדלי אישים13:33 31.08.2025
אילנה
גברת גילה גמליאל. חוץ הדיבורים לא ראיתי שעשית משהו. חבל.14:09 31.08.2025
מנחם
ממשלה של סמרטוטים נהנתנים ודוחים14:17 31.08.2025
