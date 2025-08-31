חילופי צעקות בישיבת הממשלה בין השרה גילה גמליאל שהטיחה ביואב קיש על כך שהוא לא מבין את תפקידו, לקיש שענה לה: "אני יודע שהחלום שלך להיות שרת החינוך"

ישיבת הממשלה השבועית, נערכה השבוע במיקום סודי מחשש לתגובה של החות'ים, אבל אם היה צריך קרב של ממש – שרי הליכוד בממשלה סיפקו אותו.

חברי הליכוד שמתחילים להריח את הפריימריז, מעלים את הטונים ומדליפים אותו לתקשורת, והפעם במוקד שרת המדע גילה גמליאל בקרב מול שר החינוך יואב קיש, על רקע החלטת הממשלה לקצץ קיצוץ רוחבי כדי לממן את אבטחת מוסדות החינוך.

אתה לא מבין את התקפיד שלך

במהלך הדיון, העירה גמליאל לקיש: "אתם חסרי אחראיות להביא החלטת ממשלה יממה לפני פתיחת שנת הלימודים – מה זה אומר שלא סגרתם חוזים?"

קיש: זה לא התפקיד שלי. אני דיברתי על זה.

גמליאל: כנראה אתה לא מבין את התפקיד שלך

קיש: כן אני יודע שהחלום שלך להיות שרת החינוך.

את הציטוטים הביא כתב i24 נדב אלימלך.

במהלך ישיבת הממשלה לעג נתניהו לחמאס, על כך שהם לא מוציאים הודעה על מותו של אבו עוביידה, בטח בגלל שחסר להם דובר.