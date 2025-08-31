ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לחיסולו האפשרי של דובר הזרוע הצבאית של חמאס כשאמר כי "ההודעה על חיסול אבו עוביידה מתעכבת. כנראה אין בחמאס מי שידברר"

למרות שעדיין לא ניתן אישור רשמי, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לחיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, כשאמר כי "ההודעה של חמאס על חיסול אבו עוביידה מתעכבת. כנראה אין בחמאס מי שידברר".

עוד התייחס לתקיפה בתימן, בה חוסל ראש ממשלת החות'ים ושרים נוספים במשטר, כשאמר כי "פגענו בהם פגיעה קשה – זו רק ההתחלה". על המבצע בעזה נתניהו אמר כי "הקבינט קיבל את ההחלטה, והצבא מבצע אותה".

מוקדם יותר היום גורם פלסטיני אמר לערוץ "אל-ערבייה" הסעודי כי אבו עוביידה חוסל אמש בתקיפה שכוונה לדירתו, כשלדבריו כל מי שהיה בדירה נהרג – ביניהם אבו עוביידה ובני משפחתו. עם זאת, בשלב הזה עדיין אין אישור רשמי לחיסול מצד חמאס או ישראל.

עוד באותו נושא גורם פלסטיני טוען: אבו עוביידה חוסל בתקיפה בעזה 08:04 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

כזכור, אמש דווח כי צה"ל ניסה לחסל את דובר הזרוע הצבאית של חמאס, כשנאמר כי 7 בני אדם נהרגו בזירת החיסול בעיר עזה. בהודעה שפורסמה בצאת השבת דובר צה"ל טען כי "לפני זמן קצר, צה"ל ושב"כ בהובלת, פיקוד הדרום ובהכוונת אמ"ן, תקפו באמצעות כלי טיס של חיל האוויר מחבל מרכזי בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה שבצפון רצועת עזה".

בצה"ל הבהירו כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף". עוד נאמר כי "ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול אכזרי של מוסדות אזרחיים והאוכלוסייה כמגן אנושי לפעולות טרור".