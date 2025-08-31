תקרית הירי של המג"ד במהלך פינוי הגבעה לפני כחודשיים בבנימין: "חוננו" בשם המתיישבים הגישו תביעה נגדו ונגד צה"ל על טיוח האירוע החמור

תקרית ירי המג"ד בשומרון לפני כחודשיים: ארגון חוננו הגיש תביעה בסך 122,000 ₪ בשמם של שישה מתיישבים נגד מג"ד במילואים מגדוד 7114 אשר ביצע ירי מעל ראשיהם בעת פינוי של הגבעה בה התגוררו בבנימין. עו"ד מנשה יאדו מחוננו: "אירוע ירי פרוע שלא זכה לטיפול לא חקירתי לא פיקודי ולא משמעתי"

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו הגיש תביעה בסך 122,000 ₪ לבית משפט השלום בירושלים בשמם של שישה מתיישבים מבנימין נגד מג"ד במילואים אשר ביצע ירי מעל ראשיהם של המתיישבים בעת פינוי נקודת ההתיישבות בהר בעל חצור. האירוע התרחש לפני כחודשיים בליל שבת ובמהלכו ביצע המג"ד ירי חי מעל ראשיהם של המתיישבים בעוד שחייליו משליכים רימוני גז לעבר המתיישבים.

בכתב התביעה מתאר עו"ד יאדו את האירוע החמור: "בליל שבת 28.6.25 הגיע כוח צבאי לגבעת בעל חצור שבבנימין, לקראתו יצאו שני הרכבים של התובעים מהגבעה עם אורות דלוקים על מנת שיזוהו על ידו כרכבים של יהודים. עת הגיעו הרכבים זה אל מול זה צעק המג"ד בשיתוף עם חייליו על התובעים והורה להם לצאת מהרכבים ולשכב על הרצפה עם פנים על הרצפה. המג"ד איים עם נשק על התובעים והם יצאו מהרכב והרימו ידיים בתנועת כניעה על מנת שהמג"ד לא יירה בהם. המג"ד המשיך, עם מי מחייליו, לצעוק לעבר כל התובעים שיצאו מהרכבים ויישכבו על הרצפה ובתוך כך בוצע ירי אלפ"א אל מעל ראשי הצעירים".

"האירוע תועד על ידי אחד התובעים אליו התקדם המג"ד עם נשק בכינון ישיר תשעים מעלות והיכה בטלפון על מנת למנוע מאותו בחור להמשיך ולצלם את ההתרחשות. רימוני גז רבים וכדורים חיים נורו במהלך האירוע כפי שניתן להיווכח מהתרמילים הרבים שתועדו במקום סמוך לאחר הירי. בתוך כך, בשיחת טלפון קולנית שביצע המג"ד לכוח מג"ב אמר: "או שאתה בא לפה או שאני הורג אותם", תיאר יאדו. עו"ד יאדו מדגיש בכתב התביעה כי בשנתיים האחרונות התרחשו עשרות מקרים של ירי ודריכות נשקים לעבר מתיישבים אשר הסתיימו במספר פצועים ובנס ללא הרוגים.

עו"ד יאדו מסר: "התביעה הוגשה בגין אירוע ירי פרוע שלא זכה לטיפול לא חקירתי לא פיקודי ולא משמעתי, רשויות החוק והממשל מפקירות את ההתיישבות הצעירה לפיגועי שנאה של אנשים חמושים לבושי מדים, והדבר גבה מחירים כבדים בשנה האחרונה ועוד עלול להסתיים בתוצאות קטלניות חלילה. הירי בשטח מגובה במיסוך תקשורתי כבד שמציג בצורה מעוותת את קורבנות הירי כדמונים, ואת השימוש המופקר בנשק כהגנה עצמית כביכול, ותחת מעטה תקשורתי כבד זה מופקרת ההתיישבות לירי חי, דבר שלא היה בעבר, ועל כן מוגשת התביעה".